Giovedì 30 gennaio, alle ore 21:25 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 12. La fiction Rai, fino a questo momento, è uno dei programmi che ha ottenuto gli ascolti più alti dell'intera stagione televisiva: anche la scorsa puntata, molto attesa per il ritorno del Capitano Tommasi (interpretato da Simone Montedoro), ha stravinto la sfida con la concorrenza ottenendo 6,1 milioni di telespettatori per uno share del 26,75%. La prossima puntata si intitolerà "Onora il padre e la madre" e, nel corso dell'episodio, vedremo per la prima volta Manlio, il padre di Natalina.

Per Don Matteo Manlio nasconde qualcosa

Uno dei personaggi centrali della prossima puntata sarà dunque Natalina. Presente fin dalla primissima puntata, la perpetua di Don Matteo non ha mai conosciuto i suoi genitori ed ha passato la sua infanzia e adolescenza in un orfanotrofio (come si è scoperto nell'episodio intitolato 'Il passato ritorna', andato in onda nella terza stagione). Nel corso della serie Natalina ha scoperto di avere un fratello (di nome Raniero, apparso nella sesta stagione) e nel corso della prossima puntata conoscerà anche il padre.

Un uomo di nome Manlio, infatti, si presenterà alla canonica e si scoprirà essere il genitore di Natalina. Dopo un primo momento di diffidenza, padre e figlia legheranno sempre di più. Don Matteo, però, rimarrà sospettoso in quanto convinto che l'uomo nasconda qualcosa. Intanto Marco e Anna, dopo il mancato matrimonio della prima puntata, non sembrano più riuscire a trovare un equilibrio; per questo la donna si avvicinerà ulteriormente a Sergio e, insieme, ripareranno il Maggiolino dell'uomo.

Ines, intanto, sarà sempre più legata al Pm, che nel frattempo è diventato il suo tutore legale.

Don Matteo, potrebbe esserci una nuova stagione

Nonostante la dodicesima stagione non sia neanche a metà, i fan già si chiedono se vi sarà una tredicesima stagione o meno. In merito è intervenuto Nino Frassica che, nella serie, veste i panni del Maresciallo Cecchini. In una intervista rilasciata a 'Nuovo Tv', l'attore ha fatto sapere che inizialmente la stagione ora in onda sarebbe dovuta essere quella finale.

Tuttavia la situazione pare ora essere mutata e la volontà è quella di girare anche Don Matteo 13. "Probabilmente proseguiremo", ha detto infatti Frassica, che poi ha aggiunto che "vi sono il 90% delle possibilità che Don Matteo prosegua con una tredicesima stagione". Nelle scorse settimane anche Simone Montedoro (che per anni ha vestito i panni del Capitano Tommasi) ha dichiarato di sperare che la serie continui ed ha ammesso che, nel caso in cui gli autori lo dovessero richiamare, sarebbe pronto a rientrare nel cast fisso della serie.