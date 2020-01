Giovedì 23 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo. La fiction in cui Terence Hill veste i panni del sacerdote è ormai arrivata alla dodicesima stagione, eppure non sente il peso dell'età televisiva e continua a macinare grandissimi ascolti: la puntata di giovedì 16 gennaio ha raccolto oltre sei milioni di spettatori, con uno share pari al 26,7%. Nel corso della prossima puntata tornerà a Spoleto uno dei personaggi più amati: il capitano Tommasi, interpretato dall'attore Simone Montedoro.

Il capitano torna per Pasqua

La prossima puntata della fiction Rai si chiamerà 'Ricordati di santificare le feste'. Secondo quanto trapelato dalle Anticipazioni Tv, il protagonista assoluto della prossima puntata sarà, come già detto, il capitano Tommasi. A Spoleto, infatti, è arrivata la Pasqua e l'ufficiale ha deciso, insieme alla moglie Lia, di tornare a far visita al Maresciallo Cecchini. Il personaggio di Giulio Tommasi è uscito dal film nella decima stagione, quando venne promosso maggiore e per questo si trasferì a Roma insieme alla moglie Lia (nipote dello stesso maresciallo Cecchini) ed alla figlia Martina.

Ma il ritorno a Spoleto, che avverrà nel prossimo episodio, sarà parzialmente rovinato da un incidente: Tommasi, infatti, prenderà un colpo alla testa e perderà la memoria. A causa di questo si convincerà di essere ancora il capitano della caserma dei Carabinieri di Spoleto e di essere fidanzato con il Pubblico Ministero Bianca Venezia. Per non peggiorare la situazione il maresciallo Cecchini decide di assecondare le sue convinzioni.

Tuttavia ciò potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio con Lia.

Don Matteo, l'attore Maurizio Lastrico svela che vi sono state grandi discussioni per l'ultima puntata

Nonostante siamo ancora alla terza puntata, già si parla di quando la dodicesima stagione di Don Matteo si concluderà. L'attore Maurizio Lastrico, che interpreta il ruolo di Marco Nardi, ha svelato delle interessanti indiscrezioni in merito: "Abbiamo saputo il finale solo in dirittura d'arrivo e ci ha spiazzato.

Ci sono state tante revisioni e anche discussioni forti. Tutti i finali di puntata avranno dei colpi di scena e il finale della stagione si adeguerà a questo stato di cose". L'attore ha poi parlato anche del futuro della fiction, ammettendo di non sapere se vi sarà un'altra stagione: "Tutti noi attori fremiamo per sapere il futuro della fiction. Cerchiamo di notare ogni gesto di Terence Hill per sbilanciarci e fare delle interpretazioni".

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Anticipazioni Tv

La prossima puntata, come sempre, sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play e, dunque, disponibile su tablet, smartphone e qualunque dispositivo mobile.