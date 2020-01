Serena Enardu sta cercando in tutti i modi di riconquistare Pago. L'ex protagonista di Temptation Island Vip giorno dopo giorno sta seguendo il percorso di Pacifico Settembre all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4. In queste ore la cagliaritana ha postato sul proprio account social una nuova dedica indirizzata al suo ex compagno.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Serena e Pago dopo sette anni d'amore hanno deciso di partecipare al docu-reality di Canale 5. Per scelta della Enardu, la coppia è scoppiata durante l'ultimo falò di confronto.

Tuttavia dopo mesi di silenzi la 44enne sarda ha deciso di fare marcia indietro. Per questo motivo Serena ha chiesto alla produzione del GF di entrare nella Casa più spiata d'Italia per un confronto chiarificatore con il gieffino.

Serena spera nel ritorno di fiamma con Pago

Da quando Pacifico Settembre ha iniziato la sua nuova avventura al Grande Fratello Vip, Serena Enardu non si perde un momento del suo ex fidanzato. La giovane non avendo alcuna possibilità di contattare Pago, ha deciso di affidare i suoi pensieri ai social network.

Nella serata di ieri 18 gennaio, Serena ha seguito il suo ex tramite Mediaset Extra. Tramite alcune stories l'ex tronista sarda ha postato alcune immagini del gieffino, mentre era intento a festeggiare il compleanno di Ivan Gonzalez insieme agli altri concorrenti del reality.

Questa mattina invece pare che Serena Enardu si sia svegliata piuttosto nostalgica. La donna su Instagram ha pubblicato una clip che ritrae i momenti più belli della coppia vissuti in sette anni d'amore: "Noi negli anni".

Come didascalia l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una vera e propria dedica indirizzata al suo ex compagno: "I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore... Mi manchi".

Web diviso per il video pubblicato da Serena

Il video pubblicato da Serena Enardu per ricordare i momenti più belli vissuti al fianco del cantautore sardo ha spaccato l'opinione pubblica.

In poco tempo all'indirizzo dell'ex tronista cagliaritana sono arrivati numerosi messaggi di sostegno, ma anche tante critiche: alcuni utenti tifano nel ritorno di fiamma della coppia, mentre altri sperano che non avvenga.

Nello specifico alcuni telespettatori si sono domandati come mai la Enardu non abbia deciso di chiarire con Pacifico prima che il cantautore iniziasse il percorso nel reality show di Canale 5.

Un altro utente è sicuro che Pago perdonerà Serena, ma è convinto che l'uomo non meriti al suo fianco una donna come la Enardu: "Lui non ti avrebbe mai tratto come l'hai tratto tu". Infine, c'è chi ha elencato tutti i motivi per cui la protagonista di Temptation Island abbia lasciato Pacifico Settembre e chi ha invitato la donna ha risolvere i problemi di cuore lontano dai riflettori.

Miriana Trevisan sprona Pago a tornare con Serena

Durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip 4 Miriana Trevisan è entrata nella Casa di Cinecittà per spronare il suo ex marito a tornare con Serena Enardu. Sebbene la showgirl abbia commentato in modo negativo il comportamento della cagliaritana nel reality dell'amore, la Trevisan rivolgendosi al gieffino ha esclamato: "La ami? Torna da lei". Mentre gli inquilini della Casa erano stati frezzati da Alfonso Signorini, Miriana Trevisan ha spiegato che il cantautore sardo sta soffrendo molto per questa situazione: "Non conoscete Pacifico fino in fondo." L'ex ragazza di Non è la Rai ha svelato che il suo ex marito si porta dentro tanta sofferenza, che spesso chiude nei suoi silenzio.

L'incontro tra i due ex coniugi è terminato con un abbraccio tra Pago e Miriana Trevisan.