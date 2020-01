Ieri, martedì 21 gennaio, è stata registrata una puntata di U&D Over molto movimentata: le anticipazioni che circolano sul web informano il pubblico che sono stati tanti i protagonisti della giornata, anche una coppia amatissima. Se Gemma Galgani è un po' frenata dall'eccessiva passionalità di Emanuele, Barbara De Santi ha chiuso con Marcello e l'ha fatto lanciandogli addosso prima un biscotto e poi una scarpa: la dama stava anche per inciampare davanti a tutti in preda all'ira.

Lo 'show' di Barbara a U&D fa discutere

Cosa è successo a Barbara De Santi? È questa la domanda che viene da porsi dopo aver letto le anticipazioni dettagliate dell'ultima registrazione di U&D. La dama, infatti, si è resa protagonista di un siparietto che ha sia fatto sorridere che indignare. Dopo aver raccontato al centro dello studio dello stop che ha subito la sua frequentazione con Marcello, l'insegnante è stata colta da un raptus rabbioso che l'ha spinta a fare qualcosa di molto forte. Mentre il suo ex spasimante cercava di spiegare le ragioni per le quali la loro conoscenza non poteva andare avanti, la protagonista del Trono Over gli ha tirato addosso un biscotto che una signora del pubblico le aveva dato poco prima perché non si sentiva bene.

Non contenta di ciò, subito dopo aver raggiunto il suo posto nel parterre rischiando di inciampare, Barbara si è tolta una scarpa e l'ha lanciata su Marcello che stava ancora parlando. Ad intromettersi in questa discussione è stato Armando Incarnato che ha dato alla De Santi della "pazza": la dama ha risposto al napoletano tirando in ballo la sua presunta fidanzata segreta, della quale ha sostenuto di avere le prove dell'esistenza.

Gemma bloccata dalla passionalità di Emanuele a U&D

Le anticipazioni sulla registrazione di U&D del 21 gennaio, inoltre, hanno aggiornato i telespettatori sulla vita sentimentale di Gemma Galgani. La dama, che in settimana ha compiuto 70 anni, ha confermato di essere rimasta piacevolmente colpita da Emanuele, un signore della sua stessa età che ha conosciuto durante la scorsa puntata.

I due sono stati a cena insieme e, proprio quella sera, la torinese ha avuto conferma del fatto che il suo nuovo spasimante la desidera tanto.

Il fatto che il cavaliere abbia espresso senza remore tutta la sua passionalità, però, sembra aver bloccato un po' Gemma che, a differenza del passato, stavolta intende andare con calma per evitare l'ennesima delusione.

Ida e Riccardo tornano a U&D tra baci e litigi

Poco prima che Barbara De Santi mettesse su il suo siparietto contro Marcello, Maria De Filippi aveva accolto in studio due storici protagonisti che da qualche tempo non partecipavano alle registrazioni di U&D: loro sono Riccardo Guarnieri ed Ida Platano.

I piccioncini sono stati invitati dalla redazione alla puntata del 21 gennaio per raccontare come procedono le cose tra loro: a quasi due mesi dal loro addio alla trasmissione, la dama e il cavaliere hanno fatto sapere di essere felici e innamorati, ma ancora un po' litigiosi.

I battibecchi tra la bresciana e il fidanzato ai quali i telespettatori hanno assistito in passato continuano anche ora che le telecamere si sono spente sul loro rapporto: pochi giorni fa, ad esempio, Ida ha rimproverato Riccardo per non aver fatto gli auguri alla cara amica Gemma per il suo 70esimo compleanno.

La coppia ha cominciato a bisticciare anche ieri davanti a tutti sempre per futili motivi, ma la padrona di casa li ha bloccati invitandoli a fare un ballo. Sempre nel corso della registrazione di ieri, Anna Tedesco ha chiuso con Mattia non senza recriminargli una presunta presa in giro.