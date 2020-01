Pacifico Settembre in arte Pago è tornato a parlare di Serena Enardu. Il cantautore sardo durante una chiacchierata confidenziale con Fernanda Lessa all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4, ha ribadito di provare ancora dei sentimenti verso la sua ex fidanzata.

I due inquilini si sono appartati in luogo della Casa di Cinecittà per scambiare due chiacchiere. A quel punto la modella non ha potuto fare a meno di chiedere al suo coinquilino, come siano andate le cose con Serena Enardu. Senza troppi giri di parole, il gieffino ha rivelato che per l'ex tronista di Uomini e Donne ormai la storia era finita da un pezzo.

Dunque, la gemella di Elga Enardu si è comportata in quel modo a Tempation Island Vip perché non si sentiva più fidanzata. La replica di Fernanda Lessa non ha tardato ad arrivare, tanto che ha espresso un giudizio negativo sulla 44enne cagliaritana. Secondo la modella, così come gran parte dei telespettatori che hanno seguito la telenovela, Serena non ha avuto rispetto nei confronti del suo compagno.

Pago difende Serena e svela i suoi sentimenti

Durante una chiacchierata con Fernanda Lessa, Pago ha difeso a spada tratta il comportamento di Serena Enardu tenuto nel docu-reality di Canale 5.

Il gieffino ha spiegato che la sua ex non ha aspettato che lui entrasse nella Casa più spiata d'Italia per dirgli di ricominciare la liaison; al contrario la Enardu aveva già fatto dei passi verso Pacifico. Il cantautore sardo inoltre ha rivelato alla sua coinquilina, che quando Serena è entrata al GF Vip per un nuovo confronto, gli ha detto che qualora i due non fossero più tornati insieme, per lei sarebbe l'errore più grande della sua vita.

Prima di chiudere il capitolo legato alla sue vicende sentimentali, Pago ha ammesso di provare ancora un forte sentimento verso la sua ex compagna: "Io amo ancora Serena". L'ex marito di Miriana Trevisan ha spiegato che in questo periodo ha fatto molta fatica ad allontanare l'ex tronista cagliaritana, proprio perché ancora gli batte forte il cuore.

Le parole del gieffino sono state diffuse sul sito del Grande Fratello e sulla pagina ufficiale del programma.

Ancora una volta i telespettatori hanno espresso dei pareri discordanti: alcuni tifano per un ritorno di fiamma della coppia, altri sperano che non avvenga.

Serena dedica social a Pago: 'Mi manchi'

Questa mattina Serena Enardu è sembrata piuttosto malinconica. La giovane sarda ha pubblicato un video su Instagram in cui ci sono i momenti più belli che la coppia ha vissuto in sette anni d'amore: "I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore...

Mi manchi".

Le intenzioni dell'ex tronista di Uomini e Donne a questo punto sono piuttosto palesi, Serena ha in mente di riconquistare Pacifico Settembre. Nonostante il gesto della Enardu abbia ricevuto tanti messaggi di sostegno, sono arrivati anche dei giudizi negativi. Alcuni utenti hanno invitato la donna a lavare i panni sporchi in casa, altri invece continuano a credere che Serena sia tornata da Pago solo per ottenere visibilità.