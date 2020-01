Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Dopo la sfilata di ieri a tema femminile, intitolata "Bella da perdere la testa", oggi 22 gennaio sarà il turno dei cavalieri. Il tema in passerella sarà "L'uomo che non deve chiedere mai".

Uomini e Donne, anticipazioni: in passerella sale il parterre maschile

Ieri la sfilata delle donne ha visto trionfare Pamela. Non sono mancate le critiche e le lacrime, come Barbara De Santi che è riuscita a ottenere "l'eliminazione" dalla giuria maschile di Enzo (la dama ha trovato la presenza dell'ex cavaliere ingiusta, visto che lui non fa più parte del programma.

Le lacrime, invece, sono state quelle versate da Valentina: la donna non è rimasta contenta di alcuni commenti in merito al suo corpo (Anahi, per esempio, ha criticato la sua gonna con varie trasparenze, dicendole che se una non ha delle belle gambe, non se la può permettere).

Oggi, invece, sarà il turno degli uomini. Saliranno in passerella e sfilaranno a tema "L'Uomo non deve chiedere mai". Alcuni outfit sarà molto "coinvolgenti", come quello di Massimiliano, che cercherà di reinterpretare Richard Gere nel film Ufficiale e Gentiluomo.

Per conoscere tutti i dettagli, l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.