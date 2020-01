Il protagonista in negativo di questi primi giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, è sicuramente Salvo Veneziano. Dopo aver commentato in modo volgare e sessista l'abbigliamento di Elisa De Panicis, il siciliano si è lasciato andare a dichiarazioni a sfondo sessuale anche su Paola Di Benedetto. I telespettatori del reality chiedono alla produzione un serio provvedimento nei confronti del concorrente.

Ancora frasi sessiste per Salvo al GF Vip

Salvo Veneziano l'ha combinata grossa: a poche ore dal caos che hanno scatenato le sue parole su Elisa De Panicis, l'uomo ha commesso lo stesso errore, esprimendo un parere piuttosto volgare nei confronti di un'altra inquilina della Casa.

Chiacchierando con Pasquale Laricchia del più e del meno, il siciliano ha commentato con tono piccato l'aspetto fisico di Paola Di Benedetto, che ha conosciuto sabato nel corso della festa che gli autori hanno organizzato per riunire momentaneamente i due gruppi (le quattro "vecchie glorie" attualmente vivono nel privè, in attesa del giudizio del pubblico).

"Io pensavo fosse più alta, sono abituato a molto meglio", ha detto il pizzaiolo riferendosi alla giovane influencer.

Il pugliese ha ricordato al compagno d'avventura che la ragazza potrebbe essere sua figlia per età, ma lui ha ribattuto senza pensarci un attimo: "Sì, ma non è mia figlia.

Le stacco anche la pelle".

Salvo ha accompagnato questa sua volgare dichiarazione con un suono onomatopeico che era un chiaro riferimento a luci rosse e, così facendo, ha alzato un nuovo polverone tra i telespettatori del reality che già lo avevano condannato per le affermazioni sopra le righe su Elisa.

Salvo rischia di essere cacciato già mercoledì 15 gennaio

Sommando le oscenità che Veneziano ha detto prima su Elisa De Panicis ("Quella merita due schiaffi", in riferimento all'abbigliamento a suo parere troppo succinto che ha sfoggiato la ragazza) e poi su Paola Di Benedetto, sembrano mettersi molto male le cose per lui.

Chiunque abbia ascoltato le parole che Salvo ha usato nei confronti delle due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip, si è detto indignato e pronto a "combattere" affinché gli sia inflitta una severa punizione.

Sui social network, in particolare, sono in migliaia a protestare e a chiedere alla produzione del reality addirittura di squalificare il siciliano perché quello che ha detto davanti alle telecamere è imperdonabile, in quanto lede alla dignità della figura femminile ed è un bruttissimo messaggio che il programma dà ai suoi telespettatori seppur inconsapevolmente.

Il provvedimento nei confronti del pizzaiolo, qualora dovesse essere realmente preso, potrebbe essere comunicato ufficialmente mercoledì 15 gennaio, quando sarà trasmessa la terza puntata del GF Vip in diretta su Canale 5.