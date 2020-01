Nuovi dettagli sul giallo di Luigi Mario Favoloso, scomparso da Torre del Greco il 29 dicembre scorso. Il ragazzo è partito senza auto e senza portare con sé effetti personali o documenti. Nel corso della settimana tante sono state le ipotesi avanzate nelle trasmissioni televisive più popolari. Solo pochi giorni fa, Barbara d’Urso ha mostrato una segnalazione arrivata in diretta, che vedeva Luigi su un treno diretto a Milano. Da questa immagine si sono scatenate mille ipotesi e sono arrivate altre segnalazioni ancora da confermare.

Proprio durante la puntata del 10 gennaio in diretta a Pomeriggio Cinque è arrivata una notizia esclusiva: la mamma di Luigi Favoloso ha ritirato la denuncia di scomparsa del figlio.

Loredana Favoloso: ‘La denuncia di scomparsa è stata ritirata’

Proprio il 10 gennaio Loredana ha rivelato di aver ricevuto una mail, in cui il trentaduenne dice di stare bene, di essere in buone condizioni, ma fragile psicologicamente. Sulla base dell'email ricevuta, in collegamento telefonico con Barbara d’Urso, la signora ha dichiarato di avere ritirato la denuncia, in quanto è convinta del fatto che dietro il messaggio ci sia proprio il suo Luigi, benché provenga da un account sconosciuto.

'Appena ho ricevuto l'email questa mattina ho ritirato la denuncia' - ha fatto sapere la donna. Loredana ha inoltre precisato di non aver sporto nessuna denuncia contro Nathan, ma lo esorta a non intromettersi ulteriormente in questa storia per evitare che si trovi costretta e farlo. Nathan è il personal trainer e amico di Nina Moric. Nella puntata del 9 gennaio di Pomeriggio 5 ha dichiarato che Nina avrebbe avuto un'accesa discussione con Luigi, tanto da spingerla a cacciarlo di casa. Ma non è tutto. Come ha aggiunto il personal trainer, oltre a questa lite si sono verificate altre cose gravissime, che però non può rivelare.

Nathan: ‘La signora Loredana mi avrebbe querelato’

Durante la sua apparizione, l'uomo ha dichiarato di aver saputo che la signora Loredana vorrebbe denunciarlo. Nathan ha però voluto usare il condizionale in quanto non era certo delle intenzioni della donna.

Loredana è intervenuta in trasmissione anche per mettere a tacere questa voce infondata. In studio è stato anche affrontato il problema della sim libanese, che sarebbe in uso in questo periodo a Luigi, anche se al telefono risponde uno straniero. Era stata Veronica Satti a parlare per prima di questa sim. Il criminologo Ezio Denti ha localizzato la sim a Milano, precisamente nella zona della Stazione Centrale dove, in base alle indiscrezioni, pare che Luigi si stia rifugiando.

A questo punto è intervenuta nella discussione Noemi, una ragazza che ha dichiarato di aver conosciuto Luigi durante un pranzo in ristorante milanese prima di Natale. Lui sembrava abbastanza tranquillo e le ha raccontato di aver litigato con Nina e di aver preso in affitto un appartamento a Milano. La vicenda ha ancora tanti punti oscuri da chiarire.

Nelle prossime settimane, speriamo che questo caso possa risolversi nel migliore nei modi.