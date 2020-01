Da qualche giorno sui social circolavano dei rumors insistenti che vedevano l'imprenditore veronese Daniele Dal Moro diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ieri è arrivata la conferma con il video di presentazione su WittyTv. Il bel napoletano Gennaro Lillio, ex fidanzato di Francesca De André, ha attaccato duramente l'ex collega del GF 16 via IG stories prendendo le difese dell'amica Martina Nasoni.

Gennaro Lillio critica Daniele Dal Moro per aver accettato il trono: 'Sei viscido'

La diatriba nasce quando Martina Nasoni - vincitrice del GF 16 - e Daniele Dal Moro rompono definitivamente.

Tra i due non c'è mai stata una vera storia d'amore, soltanto una frequentazione tormentata che non è mai andata a buon fine. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno messo la parola fine alla loro conoscenza, tanto che Martina in una precedente intervista in radio ha dichiarato che lei e Daniele non sono affatto compatibili.

In seguito all'addio con Dal Moro, si vociferava di un presunto trono per Martina. Dopo questa notizia Daniele si dichiarò non interessato alla visibilità e soprattutto a scendere le scale per corteggiarla.

Gennaro Lillio è un grande amico di Martina e dopo la notizia di ieri si è sentito in dovere di difenderla con alcuni video su Instagram rivolti proprio a Daniele e alla sua scelta di accettare il trono: 'Caro Daniele, non hai fatto altro che criticare Martina riguardo a Uomini e Donne e all'amicizia con me, facendo storie e battutine. Quindi oggi non posso gioire del fatto che tu sei sul trono'. E ha aggiunto: 'Sono felice che Martina si sia allontanata da te. Sei un falso, un ipocrita, una persona meschina e viscida'.

Lillio risponde agli haters su IG: 'Non sono invidioso'

Oggi Gennaro, evidentemente colpito da alcune critiche, ha pubblicato alcune stories su Instagram per rispondere agli haters: 'Faccio questo video perché voglio rispondere ai famosi haters, che fortunatamente sono pochi.

Io ho espresso semplicemente il mio pensiero, che è un dato di fatto. Ho ricevuto delle critiche da lui e dagli haters. Martina per me è una persona stupenda e di sani principi. Le voglio realmente bene come a una sorella. Nel momento in cui si supponeva un trono per Martina gli haters hanno continuato a scrivere e criticare. Ho semplicemente espresso il mio parere'.

E ha spiegato il motivo per cui non è invidioso dell'imminente partecipazione di Daniele a Uomini e Donne: 'Io non sono affatto invidioso. Primo, dopo la delusione che ho avuto, non sono in cerca dell'amore. Poi se dovesse arrivare una brava ragazza che mi fa innamorare, perché no. Secondo perché a febbraio uscirà Pechino Express, un reality di cui ho fatto parte, e quindi non potrei partecipare ad altri programmi per motivi contrattuali.

Ciao haters e buona giornata'.