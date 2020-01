Mancano poche ore ad una nuova puntata del GF Vip: attorno alle ore 21:30 di lunedì 27 gennaio, Alfonso Signorini condurrà il settimo appuntamento con la quarta edizione del reality dedicato ai personaggi famosi. Le anticipazioni che sono state date su quello che accadrà stasera, informano i telespettatori che Licia Nunez rivedrà l'ex fidanzata Barbara, Valeria Marini rientrerà nella Casa per chiarire con alcuni concorrenti. Barbara Alberti comunicherà invece la sua decisione definitiva sul percorso nel programma che vorrebbe interrompere.

La Marini ancora ospite al GF Vip

Sono passati meno di dieci giorni dalla discussa partecipazione di Valeria Marini ad una puntata del GF Vip. Oggi, dopo essere stata al centro del Gossip sia per il diverbio con Rita Rusic che per le cose poco carine che hanno detto sul suo fisico alcuni concorrenti del reality, la sarda è pronta a tornare nella Casa per mettere in chiaro delle cose.

Come preannunciano le anticipazioni della diretta che inizierà tra poco su Canale 5, la bionda showgirl varcherà per la seconda volta la porta rossa di Cinecittà per confrontarsi soprattutto con due inquilini che hanno parlato male di lei nei giorni scorsi.

La soubrette, dunque, intende avere un faccia a faccia sia con Antonella Elia che le ha dato del "ces..." che con Antonio Zequila che, oltre ad averla insultata sul suo aspetto esteriore, ha insinuato che tra loro ci sia stato un flirt moltissimi anni fa.

GF Vip, Licia Nunez rivede Barbara dopo l'addio via social

Un altro interessante confronto al quale assisteranno i telespettatori stasera, è quello tra Licia Nunez e Barbara Eboli.

Pochissimi giorni dopo essere stata informata da Alfonso Signorini sul post Instagram con il quale è stata lasciata dalla compagna, stasera l'attrice avrà la possibilità di rivederla nella Casa e di chiederle spiegazioni a riguardo.

Durante la settima puntata del GF Vip, dunque, la concorrente potrà domandare all'ormai ex fidanzata quali sono le cose che le hanno dato talmente tanto fastidio da spingerla addirittura a mettere la parola fine alla loro relazione che andava avanti da oltre due anni.

Incertezza sul futuro di Barbara Alberti al GF Vip

Sempre stasera, nel corso della settima diretta del GF Vip 4, la gente da casa sarà informata su quello che ne sarà di Barbara Alberti all'interno del programma. Soltanto venerdì scorso, infatti, la scrittrice ha manifestato la sua intenzione di ritirarsi dal gioco perché non se la sente di fare le nomination: dopo un lungo battibecco a distanza con Signorini, la donna ha accettato di pensarci un po' su prima di prendere una decisione definitiva a riguardo.

Dopo aver detto alcune cose poco chiare sul contratto che ha firmato prima di entrare nella Casa (pare che la76enne avesse già concordato una sua breve partecipazione al format Mediaset con gli autori), la Alberti ha lasciato temporaneamente la gara per sottoporsi a dei controlli medici.

Con un comunicato stampa che è stato pubblicato ieri sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip, i telespettatori sono stati messi al corrente dell'indisposizione che ha costretto Barbara ad allontanarsi, forse non definitivamente, dall'abitazione di Cinecittà.

Il televoto che vedeva l'opinionista contrapposta a Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa è stato annullato domenica 26 gennaio (chi aveva votato sarà rimborsato), ma ancora non si sa cosa ne sarà di lei all'interno del reality. Stasera, toccherà ad Alfonso a comunicare al pubblico il destino della Alberti che, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe essere lontano dalla Casa più spiata d'Italia.