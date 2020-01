Le trame della nuova stagione del fortunato sceneggiato italiano intitolato Il Paradiso delle signore, non smettono di regalare sorprese, e continui colpi di scena al pubblico.

Nella puntata che i telespettatori avranno modo di vedere su Rai 1 l’ultimo giorno del mese di gennaio 2020, Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis) vorrà raggiungere un obiettivo abbastanza difficile. La "venere" quando si renderà conto di non aver smesso di amare il suo ex fidanzato Federico Cattaneo (Alessandro Fella), pur avendolo tradito con Marcello Barbieri (Pietro Masotti) sarà pronta a tutto per farlo tornare tra le sue braccia.

Silvia ancora preoccupata, Lorena si fa notare da Marcello

Nel corso del settantacinquesimo episodio in programmazione su Rai 1 venerdì 31 gennaio 2020 a partire dalle ore 15:40, Armando annuncerà una clamorosa novità ad Agnese dopo averla consolata. Quest’ultima, ancora influenzata, verrà a conoscenza - tramite il capo magazziniere - che suo nipote Rocco è stato scelto come personaggio maschile del fotoromanzo del paradiso. Nel frattempo il chirurgo Faraone finalmente darà una buona notizia a Federico, visto che gli comunicherà che presto verrà dimesso dall’ospedale.

Silvia anche se apprenderà che suo figlio a breve tornerà a casa, non sarà per niente tranquilla.

Successivamente la starlette Lorena continuerà a far concentrare l’attenzione di Marcello su di sé, invece Riccardo si presenterà al lussuoso magazzino per non mancare durante le riprese del fotoromanzo.

Ludovica gelosa di Angela, Roberta vuole riconquistare Federico

Ludovica deciderà di accompagnare il fidanzato, senza sapere affatto che Angela sta lavorando come "venere" al Paradiso da alcuni giorni grazie a Gabriella e Clelia.

La Brancia di Montalto, a causa della sua ingestibile gelosia, farà una vera e propria scenata, quando scoprirà che la sua rivale in amore potrebbe diventare una commessa. Rocco verrà pettinato e truccato, per poter rivestire nel migliore dei modi il ruolo che gli hanno assegnato. Il giovane siciliano - pur non avendo mai recitato - farà una buona impressione a tutti i presenti, ma soprattutto a rimanere colpite dal suo aspetto saranno Marina ed Irene.

Roberta dopo aver tentato invano di tornare con Federico scrivendogli una lettera d’amore con il cuore in mano, sarà intenzionata a riconquistarlo a tutti i costi, con la certezza di nutrire ancora dei forti sentimenti. La Pellegrino si dirà disposta a ritornare al fianco del suo ex fidanzato, nonostante sembri destinato a rimanere definitivamente sulla sedia a rotelle a causa della sua invalidità praticamente incurabile.