La notizia dell'addio di Davide Devenuto ad Un posto al sole, era ormai di dominio pubblico da diversi mesi, ma forse qualcuno sperava ancora potesse esserci una smentita o un ripensamento dell'ultima ora, purtroppo nulla di tutto questo è successo, anzi oggi è arrivato quello che può essere definito a tutti gli effetti un annuncio ufficiale. L'attore, durante una piccola festa d'addio avvenuta sul set della soap, ha salutato amici e colleghi, in quello che è stato il suo ultimo giorno di riprese.

Non esiste una regola fissa, ma in genere le puntate vengono girate circa due mesi prima, questo vuol dire che ci sarà ancora spazio per Andrea durante questo inverno. Ci saranno quindi altre puntate dove il suo personaggio sarà presente e, considerato che l'attore ha dato tutto il tempo agli sceneggiatori di organizzarsi, si spera venga data una dignitosa chiusura al percorso del suo alter ego nella soap. Di seguito un approfondimento su Davide Devenuto e sul futuro di Andrea Pergolesi.

Il discorso di Davide Devenuto

L'attore ha ringraziato i colleghi e tutto lo staff della soap Un posto al sole, affermando che la sua è stata un'esperienza meravigliosa. Davide ha poi continuato il discorso, aggiungendo di aver provato delle emozioni così grandi che probabilmente elaborerà solo successivamente nel corso del tempo. Seppur visibilmente emozionato, l'attore si è mostrato sempre molto sicuro della sua scelta e gli va reso onore, per avere preannunciato la sua decisione in modo che si potesse chiudere degnamente l'arco narrativo del suo personaggio.

Arianna resta sola

Al momento il nome di Andrea non ha un grosso peso nelle anticipazioni delle prossime puntate, che si concentreranno invece molto sulla sua compagna storica Arianna (Samanta Piccinetti). A quanto pare la donna verrà assalita da un forte momento di sconforto poiché non prenderà affatto bene la lontananza di suo marito. In suo soccorso, pronto a risollevarle il morale, giungerà Samuel (Samuele Cavallo), personaggio brillante, un po' guascone che ricorda molto il primo Andrea e che, a detta dei fan di Un posto al sole, potrebbe presto sostituire Pergolesi, nel cuore di Arianna.

C'è da aggiungere che se venisse confermata la notizia della gravidanza di Samanta Piccinetti, anche Arianna dovrebbe abbandonare la soap per un po', ma questa è un'altra storia.

Il futuro di Andrea

Al momento Andrea ha deciso di restare a Londra, per rimanere accanto a sua figlia Alice, ma anche perché ritiene che lì possano esserci maggiori opportunità lavorative. Difficile pensare che il motivo della separazione resti questo, sarebbe deludente se lasciasse Arianna da sola a Napoli, quindi ovvio che nelle prossime puntate si cercherà di dare una motivazione più valida per il suo allontanamento.

C'è chi teme che il suo personaggio possa morire o comunque sparire in seguito a un evento molto drammatico come avvenne per Carmen (ndr Serena Rossi compagna nella vita di Davide), ma non ci sono dettagli al momento, quindi non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole.