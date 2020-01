Il Paradiso delle Signore 4 sta regalando molte emozioni ai suoi telespettatori e nelle prossime puntate la vicenda protagonista sarà il dramma di Federico Cattaneo. Nell'episodio di mercoledì 8 gennaio, il giovane militare verrà tenuto all'oscuro della sua reale situazione: per i medici la paralisi potrebbe essere definitiva. Achille avrà dei dubbi su Adelaide e Umberto, mentre Flavia chiederà al commendatore di ufficializzare il loro rapporto. Infine, Salvatore e Rocco chiederanno ad Armando d'indagare su Giuseppe Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, puntata 8 gennaio: Roberta angosciata per Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di mercoledì 8 gennaio raccontano che per Federico e la sua famiglia sarà un pessimo momento. Dopo aver visto il ragazzo in sedia a rotelle, Roberta non ha provato delle bellissime sensazioni, per questo la ragazza si confiderà con Gabriella e Angela. Il giovane, infatti, potrebbe non poter più camminare e restare paralizzato. Roberta sarebbe disposta a sopportare questa disgrazia?

Intanto i medici non escluderanno che la condizione di paralisi per Federico potrebbe essere definitiva e Silvia e Luciano decideranno di non dire la verità al loro figlio.

Il ragioniere Cattaneo deciderà di confidare il dramma familiare a Vittorio, mentre Federico sarà angosciato dagli incubi. Il ragazzo, infatti, continuerà a rivivere il momento che gli ha cambiato vita: una caduta che gli ha causato la frattura di una vertebra.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 4, mercoledì 8 gennaio: Flavia chiede a Umberto un rapporto ufficiale

La trama de Il Paradiso delle Signore dell'8 gennaio, rivela che nella puntata di mercoledì Flavia deciderà di parlare con Umberto. La Brancia prometterà il patrimonio al commendatore solo quando la loro relazione sarà resa pubblica e ufficiale. Nel frattempo Achille assisterà a un "avvicinamento fisico" tra Flavia e Umberto: infatti i due si sfioreranno la mano e questo cosa insospettirà parecchio il Ravasi, che incomincerà ad avere i primi dubbi sul loro rapporto.

A casa Amato Rocco e Salvatore saranno preoccupati per la scomparsa di Giuseppe. I due metteranno da parte la gelosia per il rapporto tra Agnese e Armando e decideranno di rivolgersi a quest'ultimo, affinché indaghi per avere notizie in merito al padre di Salvatore. Che fine ha fatto l'uomo? Sarà successo qualcosa di tragico o semplicemente ha volontariamente scelto di allontanarsi dalla sua famiglia? Per sapere come si evolveranno le storie dei protagonisti sarà necessario aspettare le nuove puntate. Il Paradiso delle Signore 4 è trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:40.