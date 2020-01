Al Paradiso delle Signore le sorprese e i colpi di scena sono all'ordine del giorno e nelle prossime settimane i telespettatori assisteranno a tre nuovi ingressi, che porteranno scompiglio nella grande famiglia del Paradiso delle Signore e rivoluzioneranno gli equilibri e i rapporti tra i personaggi della soap. In particolare, da venerdì 24 gennaio faranno, infatti, la loro comparsa l'attrice Lorena Mascoli (Verdiana Costanzo) e l'editore Orlando Brivio (Sebastiano Galasso); il 12 febbraio, invece, entrerà in scena per la prima volta Ennio Palazzi, imprenditore amico di Vittorio Conti (Tommaso Basilio).

Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 24 gennaio entrano in scena Orlando e Lorena

Da venerdì 24 gennaio i telespettatori del Paradiso delle Signore faranno per la prima volta la conoscenza di due nuovi personaggi, destinati a portare scompiglio nella famiglia del Paradiso: si tratta dell'attrice di fotoromanzi Lorenza Mascoli e dell'affascinante editore Orlando Brivio. La prima, interpretata da Verdiana Costanzo, è una starlette concentrata sulla sua carriera e decisa a fare di tutto pur di ottenere successo, ma all'improvviso l'amore entrerà nella sua vita: in caffetteria Lorena incontra, infatti, Marcello per il quale ha un vero e proprio colpo di fulmine.

Il giovane Barbieri, ovviamente, non resterà indifferente alle avance della Mascoli e grazie a lei potrebbe finalmente dimenticare Roberta. Orlando Brivio (Sebastiano Galasso), invece, è un affascinante editore di fotoromanzi, deciso a trasformare il grande magazzino in un set fotografico, sconvolgendo la quotidianità delle Veneri.

Al Paradiso delle Signore arriva anche l'imprenditore Ennio Palazzi

La terza ed ultima new entry del Paradiso delle Signore è l'imprenditore Ennio Palazzi, interpretato da Tommaso Basili, il quale farà il suo ingresso nella soap a partire dal 12 febbraio: Ennio è un imprenditore di quaranta anni, single e carismatico nonché amico di Vittorio Conti e proprietario di diverse sale cinematografiche, tra cui anche il Cinema Corso a due passi dal Paradiso delle Signore.

È proprio durante un incontro con Vittorio al grande magazzino che Ennio incontrerà per la prima volta Clelia Calligaris e tra i due scatterà la fatidica scintilla: Clelia riuscirà finalmente a dimenticare Luciano e vivere un nuovo e vero amore? E il ragioniere come si comporterà di fronte al nuovo spasimante di Clelia? Tante sono ancora le domande a proposito di questi nuovi ingressi, ma per saperne di più i telespettatori dovranno pazientare ancora qualche settimana, ma di questa attesa ne varrà sicuramente la pena.