Buone notizie in casa Provvedi: il settimanale Chi, diretto dal conduttore del Grande Fratello VIP Alfonso Signorini, ha lanciato la notizia della gravidanza di Silvia Provvedi, famosa cantante del duo ‘Le Donatella', passata alle cronache per la turbolenta storia d’amore con Fabrizio Corona. Il bambino che verrà al mondo è il frutto dell’amore di Silvia con l’imprenditore Giorgio De Stefano, a cui la ragazza è legata da oltre un anno. La gravidanza sembrerebbe già essere a buon punto; pare, infatti, che Silvia sia già al quinto mese.

Probabilmente, ha voluto aspettare che passasse il periodo più complicato e delicato della gravidanza, per annunciare questa bella notizia.

Silvia Provvedi e Giorgio De Stefano culminano il loro amore con la nascita del primo figlio

Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP del 2018, in cui è arrivata in finale, Silvia ha deciso di mettere su famiglia e concretizzare, su basi solide, la relazione con l’imprenditore milanese. La ventisettenne modenese ha conosciuto Giorgio già prima di entrare nella casa più famosa d’Italia.

È sempre stata riservata sul suo compagno, che nel programma di Canale 5 chiamava con l’appellativo Malefix. Già durante i mesi di permanenza in casa, Silvia fece capire che con l’imprenditore fosse una storia davvero seria: ‘È una persona speciale per me, l’ho conosciuto e mi ha rapito il cuore”, ha ammesso la cantante. Lui, del resto, aveva cercato di fare sentire la sua presenza al Gf, mandandole vari aerei in cui faceva sentire tutto il suo amore e il suo sentimento. Insomma, con questa gravidanza, Silvia e Giorgio stanno vivendo un periodo più felice che mai.

Silvia Provvedi è stata legata per molti anni a Fabrizio Corona

La storia per la quale la cantante è balzata alle cronache è quella con il noto re dei paparazzi Fabrizio Corona. Lui, ex marito di Nina Moric, in questi giorni al centro dell’attenzione per la scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ha avuto una bella storia d’amore con Silvia, finita però in malo modo.

Tutti ricordano quando Fabrizio è entrato nella casa del GF per avere un chiarimento con la sua ex fidanzata, cercando di provare a ricominciare. Silvia, essendo stata delusa molte volte dal comportamento di Fabrizio, non ha mai aperto ad una seconda possibilità. Del resto, una volta uscita dalla casa, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, la gemella ha ammesso che non vuole più nemmeno essere amica con Fabrizio Corona. Ovviamente, come lei stessa ha dichiarato, quello con il paparazzo rimarrà un bellissimo momento della sua vita, che ricorderà per sempre. Adesso, però, tutto ciò è stato messo alle spalle e la Provvedi si appresta ad iniziare una nuova, magica fase della sua vita.