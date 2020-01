I telespettatori continuano ad essere parecchio affezionati alle travolgenti avventure della famosa serie televisiva italiana Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40. Nella puntata in programmazione su Rai 1 il 7 febbraio 2020 ci sarà una novità per due storici protagonisti che hanno vissuto da poco un doloroso dramma. Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) spiazzerà il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), comunicandogli che potrebbe aspettare un bambino.

La signora Agnese Amato (Antonella Attili) invece andrà su tutte le furie e farà fatica a nascondere la sua preoccupazione, quando verrà a sapere che Armando Ferraris (Pietro Genuardi) le ha nascosto di aver ricevuto delle notizie riguardanti suo marito Giuseppe.

Il Paradiso delle signore, trame: Agnese di nuovo preoccupata per il marito Giuseppe

Sulla rete ammiraglia Rai prosegue l’appuntamento con la fiction pomeridiana ambientata nel magazzino più lussuoso del capoluogo lombardo. Le anticipazioni dell’80esimo episodio che i fans potranno vedere venerdì 7 febbraio 2020 al solito orario svelano che Agnese ringrazierà Armando per aver sostenuto ancora una volta lei e la sua famiglia.

La signora Amato purtroppo quando verrà a sapere che il capo magazziniere Ferraris è entrato in possesso di una missiva contenente delle informazioni su suo marito Giuseppe, non la prenderà per niente bene. La collezionista del Paradiso non riuscirà a stare tranquilla, poiché sconvolta per la scoperta appena fatta tornerà a chiedersi dove possa essere finito il padre dei suoi figli ancora dato per disperso.

Marcello affronta Roberta, Marta spera di essere di nuovo in dolce attesa

Nel contempo Marcello, sapendo perfettamente che Roberta ha assistito al bacio che si è scambiato con la sensuale starlette Lorena Mascoli, non esiterà ad affrontare subito la venere. Il fratello di Angela darà le dovute spiegazioni alla Pellegrino, sottolineandole di non provare nessun tipo di sentimento nei confronti della diva ma soltanto una banale attrazione fisica.

Nonostante ciò l’ex fidanzata di Federico prenderà le distanze dal bel barista della caffetteria, anche se farà capire chiaramente al pubblico di nutrire un forte interesse sentimentale nei confronti dello stesso. Successivamente Marta farà un annuncio clamoroso al marito Vittorio, visto che gli lascerà intendere che forse potranno diventare genitori come tanto desideravano. Ebbene sì la giovane Guarnieri, dopo l’aborto avuto di recente, prenderà in considerazione la possibilità di poter essere nuovamente in stato interessante.