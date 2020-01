Martedì 21 Gennaio si è svolta una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, questa puntata ha avuto come protagonisti, oltre a Gemma Galgani, anche Ida e Riccardo. I due sono tornati in trasmissione per mostrare come procede la vita fuori dallo studio di Maria De Filippi: nonostante la coppia sia entrata tenendosi per mano, le discussioni non sono mancate sia tra i due che in puntata.

Anticipazioni registrazione: Gemma ed Emanuele

Si parte come sempre con Gemma, la quale è uscita con Emanuele, un corteggiatore che è venuto per la dama torinese la scorsa puntata.

L'uomo è un personal trainer, è più giovane della donna e ha fatto il modello e anche arti marziali. Inizialmente le cose tra i due sembrano andare bene ma, dopo una cena, Gemma si è irrigidita in quanto l'uomo ha raccontato delle sue prestazioni fisiche, sostenendo di essere molto attivo a letto. Da qui si apre una discussione, poi interrotta da Antonella che chiede di poter fare un ballo con Emanuele così suscitando il malcontento della Galgani. Su consiglio di Tina parte poi il ballo del cocco, una sfida di ballo che ha visto coinvolti anche i ballerini di Amici.

A questa sfida hanno partecipato Antonella, Carlotta, Valentina A., Gemma, Veronica e Aurora, ed a vincere è stata Carlotta. Infine proiettano un video dove Gemma si sfogava e piangeva dopo la puntata della scorsa volta perchè Tina durante la sfilata l'aveva trattata male.

Anticipazioni Anna e Mattia, i due interrompono la conoscenza

Si passa poi ad Anna e Mattia, con al centro la Tedesco che ammette di voler chiudere la conoscenza con l'uomo: questo purché lui ha lamentato un gesto fatto da Anna la puntata precedente, durante la sfilata, come se i due fossero una coppia, quando lui invece non si sente tale.

Lui però afferma di aver preso già questa decisione in settimana. Queste parole fanno irritare Valentina, la quale sostiene che l'uomo sta cercando solo una scusa per rompere con Anna, alla quale non è davvero interessato, solo perchè vi è molta differenza d'età. La donna ammette di essere delusa e di aver capito di non piacere a Mattia. A questo punto interviene Samuel che rimprovera Anna del fatto che durante la loro conoscenza fosse lei ad accusare lui di andare troppo veloce, mentre invece ora, nella conoscenza con Mattia, è lei ad andare troppo avanti.

I due rimangono però in buoni rapporti e Maria chiede a Mattia se vuole ballare con Anna, ma quest'ultima rifiuta.

Samuel e la decisione di continuare la conoscenza con Valentina M.

Al centro dello studio si siede poi Samuel con Valentina M., Aurora e Alessia. Con quest'ultima si sono visti a Bologna per andare al cinema, ma la dama non si presenta, in quanto sostiene di voler un passo avanti dal cavaliere. L'uomo invece afferma che essendo venuta lei a corteggiare lui, è Alessia che deve conquistarlo. Con Aurora invece ha chiuso, perchè si sono sentiti solo alcune volte telefonicamente e non hanno nulla in comune, mentre invece ha deciso di continuare la conoscenza con Valentina.

Ad Alessia non va bene che lui senta e veda altre donne e così minaccia di dare il suo numero anche ad altre persone del parterre maschile. A questo punto si prenotano subito Armando e Massimiliano

Diana che scoppia in lacrime

Durante la registrazione di Uomini e Donne, è partita una discussione tra Luca, Simone e Diana. Mentre gli altri parlavano, Maria fa notare come la ragazza stesse piangendo, e la conduttrice le chiede il perchè. Lei afferma di star piangendo a causa di un intervento fatto in precedenza da Luca dove parlava di coerenza, quando, a detta della dama, lui non sa cosi significhi questa parola, in quanto lei provava dei sentimenti per lui, ma poi è sparito.

Lui invece accusa la dama di aver annullato il loro week-end a Genova, per trascorrerlo con Simone. Interviene quest'ultimo, il quale dice di essere preso da Diana, ma di vederla come una persona molto fragile, con la quale scambierebbe baci passionali e nulla di più. Maria racconta alla ragazza di come Simone sia andato dalla redazione a confessargli che Valentina e Veronica gli piacevano molto, anche fisicamente, mentre invece lei no. Lui tenta di giustificarsi, ma Valentina gli ha rinfacciato di averle detto che non voleva nemmeno baciarla a Diana e che è stata lei a forzarlo. Lui pero conclude ammettendo di voler continuare la conoscenza solo con Diana.

Ospiti della puntata Ida e Riccardo

Maria per interrompere la discussione, decide di far entrare gli ospiti della puntata, Ida e Riccardo. E' stato fatto vedere il video dove lui regala l'anello a lei, il video dove lei restituisce l'anello a lui e il video postato su instagram da Riccardo, dove ridà l'anello alla donna. Entrano i due mano per la mano, dicendo che le cose vanno bene, ma non mancano i litigi, l'ultimo risale a qualche giorno fa, dove l'uomo non ha mandato gli auguri di buon compleanno a Gemma, migliore amica di Ida, questo l'ha lasciato un pò delusa. Riccardo infine racconta che sta valutando offerte di lavoro, anche lontano da Brescia che però non le considera.

Ida sostiene di non aver visto queste offerte di lavoro, ma lui le dice che sono quelle che le ha fatto vedere la mattina, da qui scaturisce un'altra discussione e la De Filippi, per calmare gli animi fa partire un ballo. I due si siedono accanto a Gianni fino alla fine della puntata.

Barbara furibonda, lancia una scarpa

L'ultima parte della registrazione del trono over, riguarda Barbara De Santi. La donna è uscita con Marcello, ma lei sostiene che non sia interessato a lei, perchè subito dopo la cena la riaccompagna in albergo senza che lei dicesse nulla. Lui si difende dicendo che lei diceva di non sentirsi tanto bene, accusando poi la dama di non aver mai tempo per lui e di essere sempre con le sue amiche.

Alla fine si sono insultati a vicenda, tanto che lei tira anche un biscotto all'uomo, poi si alza e mentre camminava il tacco si è infilato sotto il vestito, provocando così quasi una caduta della De Santi. Marcello continuava ad accusarla di aver fatto tutto da sola, che a lui sarebbe piaciuto continuare. Così Barbara gli tira una scarpa, che colpisce quasi Simone. La scarpa le viene riportata poi da Armando il quale le ha detto che lei l'aveva accusato di fare gesti sconsiderati, ma lei è peggio di lui.Infine Gianni accusa la donna di aver lanciato del cibo, lei raccoglie il biscotto e lo mangia.

Accusa poi Armando di essere falso, di avere una ragazza fuori e che presto porterà le prove.