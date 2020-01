Prosegue l'appuntamento dedicato alle sorprendenti notizie de Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, andata in onda per la prima volta il 10 giugno 2010 in Italia. Gli spoiler della nuova puntata, trasmessa il 29 gennaio su Canale 5, rivelano che Carmelo Leal crederà nella buonafede di Fernando Mesia, tanto da proporgli una strana alleanza. Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che le intenzioni di Esther Soto, la figlia ritrovata di Don Berengario, non sono in realtà pacifiche.

Il Segreto, puntata 29 gennaio: Fernando e Carmelo si alleano

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti la nuova puntata in onda mercoledì 29 gennaio 2020 dalle ore 16:30 su Canale 5, si soffermano su una nuova alleanza, che farà storcere il naso ai fans della soap opera di Aurora Guerra. Nel dettaglio, Carmelo (Raul Pena) si alleerà con Fernando (Carlos Serrano) dopo aver messo da parte momentaneamente la faida con Francisca Montenegro (Maria Bouzas), attualmente occupata a cercare di persuadere il sottosegretario Garcia Morales a non sommergere Puente Viejo dalle acque.

Il sindaco, infatti, crederà che il Mesia gli abbia salvato la vita durante lo scontro con Esteban Fraile, il sindaco di Belmonte, accusato del decesso di Maria Elena Casado De Brey e Adela Arellano (Ruth Llopis). Peccato, che il Leal sia all'oscuro che il figlio di Olmo (Iago Garcia) sia il vero autore della morte delle due donne.

Il Segreto anticipazioni 29 gennaio: Esther ed il terribile piano

La trama de Il Segreto in onda domani 29 gennaio 2020 sul canale del Biscione rivelano che tutti gli occhi saranno puntati su Esther, la nuova protagonista della soap opera interpretata dall'attrice Patricia Delgado.

Nel dettaglio, i telespettatori scopriranno che si tratta in realtà della figlia di Don Berengario, arrivata a Puente Viejo con uno scopo ben preciso. La Soto, infatti, dimostrerà di non essere ingenua, tanto da nascondere un segreto del suo passato. In pratica, la donna si recherà alla locanda, dove telefonerà ad un interlocutore misterioso. Durante la chiacchierata, la new entry si accorderà con quest'ultimo per mettere in atto un terribile piano.

Esther (Miguel Uribe), infatti, si rivelerà essere una falsa, quando chiederà al padre un’ingente somma di denaro per ripagare un vecchio debito. Per questo motivo, finirà per depredare Don Berengario con risvolti davvero inaspettati. In attesa di sapere come continuerà questa nuova story-line, si ricorda che l'undicesima stagione della soap opera di Aurora Guerra potrà essere rivista in versione on demand sul sito 'Mediaset Play', il servizio gratuito ed in streaming di Canale 5.