Fiori d’arancio in arrivo nelle vicende del popolare sceneggiato di origini iberiche de Il Segreto ideato dall'autrice Aurora Guerra. I personaggi in questione sono Prudencio Ortega (Josè Milan) e Lola Mendaña (Lucia Margo), che dopo aver superato vari ostacoli per poter stare insieme pronunceranno finalmente i voti nuziali. Nelle puntate in onda su Canale 5 prossimamente, la cerimonia verrà ufficializzata dai due sacerdoti Don Berengario e da Don Anselmo, anche se il fratello di Saul continuerà ad essere ricattato dal pericoloso usuraio Pablo Armero.

Lola confessa di aver ucciso il padre, Prudencio minacciato da Pablo

Nei nuovi episodi italiani in programma sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, il pubblico assisterà alla riconciliazione di Prudencio e Lola. Il fratello di Saul perdonerà la sua amata, quando gli confesserà di aver messo fine all'esistenza del padre per aver scoperto che violentava sua sorella Ana. Dopo aver ascoltato la sconcertante confessione della sua nuova fiamma, il minore degli Ortega non farà fatica a capire che Francisca ha ricattato la giovane servendosi del delitto commesso.

Non appena chiariranno in modo definitivo le loro divergenze, Prudencio e la Mendana decideranno di coronare il loro sogno d’amore in fretta. Quest’ultima però prometterà al fratello di Saul, che lo metterà subito al corrente se la Montenegro tornerà a minacciarla. In realtà a non essere del tutto sincero sarà il cognato di Julieta, visto che non farà sapere alla sua promessa sposa di essere ancora sottomesso dallo strozzino Pablo.

Le nozze del minore degli Ortega e della Mendana, Armero ingannato dal fratello di Saul

In particolare Armero a causa della moglie dell'Ulloa che gli dirà di non proteggere più il suo ex pupillo, costringerà Prudencio a fargli avere ben 1000 pesetas al mese. Nonostante ciò il minore degli Ortega e Lola si sposeranno, e a movimentare il lieto evento ci penserà Gracia che sarà protagonista di uno spettacolo di flamenco al posto della cugina infortunata.

Al termine dei festeggiamenti i novelli sposi trascorreranno la loro prima notte di nozze in intimità, e faranno nuovamente i conti con Pablo. Nello specifico il giorno successivo quest’ultimo metterà piede per l'ennesima volta nella bottega del fratello di Saul, e gli ordinerà di richiedere dei soldi ad un cliente. Il minore degli Ortega non eseguirà l’incarico del suo aguzzino, visto che pur sapendo di rischiare grosso gli farà intendere di aver concesso una proroga al suo debitore per fargli guadagnare una somma superiore quando l’affare sarà concluso.