Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap che narra le vicende di un piccolo borgo iberico. Le trame delle puntate in onda a fine gennaio in Spagna, rivelano che il tenente Campuzano ed Eulalia Castro colpiranno il punto debole di Francisca Montenegro. Nel dettaglio, i due complici decideranno di sequestrare Raimundo Ulloa all'interno di una fattoria dopo averlo pedinato.

Il Segreto: Raimundo cade nella trappola di Campuzano ed Eulalia

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma dal 27 al 31 gennaio in Spagna, annunciano importanti colpi di scena.

Scendendo nel dettaglio, Isabel farà delle confidenze a cuore aperto a Francisca. In questo frangente, la matrona confesserà di aver avuto una vita felice accanto a Raimundo, dopo la morte di Salvador. Carolina, invece, rivelerà alla serva Manuela di essere in ansia per lo strano comportamento di Pablo. Lontano da Puente Viejo, Campuzano informerà Eulalia di essere riuscito a rintracciare Raimundo, tanto da poter dare inizio alla sua vendetta nei confronti della Montenegro.

Durante l'incontro, Campuzano comunicherà alla Castro di stare pedinando Raimundo (Ramon Ibarra).

A tal proposito, l'Ulloa arriverà davanti ad una fattoria, dove ipotizzerà di trovare sua moglie. Peccato, che il vecchio locandiere cada nella trappola del tenente e dei suoi complici. Nel frattempo, Francisca, ignara di tutto, si recherà alla locanda per chiedere informazioni proprio su suo marito, senza ricevere notizie da Matias (Ivan Montes) e Marcela. Infine, Pablo scoprirà che sua madre è viva, tanto da accettare l'aiuto di suo padre Ignacio per rintracciarla.

Il Segreto anticipazioni: Mauricio rinnova la sua fiducia a Francisca

Gli spoiler de Il Segreto in onda a fine gennaio sull'emittente iberica Antena 3, rivelano che Damian perderà alcune falangi dopo essere rimasto intrappolato con la mano in un macchinario. Mauricio (Mario Zorrilla) invece farà visita a Francisca (Maria Bouzas) a La Habana. Qui, il Godoy rinnoverà la sua intenzione di proteggerla come ai vecchi tempi.

Campuzano, invece, informerà Eulalia di essere riuscito a sequestrare Raimundo, tanto che il loro piano sta procedendo senza intoppi.

Marcela preoccupata per Matias

Marcela sarà preoccupata per la mancanza di notizie da parte di Matias. A tal proposito, quest'ultimo aiuterà Damian e Alicia a produrre alcuni manifesti sovversivi. Qui, il Castaneda racconterà ad Alicia dello scontro avuto con Thomas, in seguito alla scoperta del tradimento della moglie. La figlia di Urrutia, a questo punto, metterà chiaro e tondo che non potrà più esserci un rapporto amoroso tra di loro. Una confessione, che non piacerà affatto all'uomo.

Infine, Adolfo si recherà in comune, dove rivelerà a Marta la sua intenzione di annullare le sue nozze con Rosa.