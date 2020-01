Il 30 gennaio, in America, è andato in onda l'undicesimo episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Una puntata caratterizzata da straordinarie rivelazioni e casi medici entusiasmanti che hanno assicurato al Medical Drama il primo posto tra gli show più seguiti del giovedì sera americano. Forte del grande successo ottenuto, il network ha quindi rilasciato la trama e il promo ufficiale della prossima puntata.

Maggie Pierce incontra Jackson Avery e Vic Hughes

In onda il prossimo 3 febbraio, Grey's Anatomy 16x12 si intitolerà "The last supper" e seguirà le vicende di Richard Webber e Catherine Fox alle prese con una misteriosa cena organizzata nella loro abitazione.

Come mostrato nel corso del precedente episodio, la coppia deciderà infatti di affrontare le incomprensioni che da inizio stagione hanno contraddistinto la loro relazione. In occasione dell'anniversario di matrimonio, i due chirurghi inviteranno i figli, Jackson Avery e Maggie Pierce, a trascorrere una serata in loro compagnia. Il chirurgo plastico, convinto che si tratti di una festa, deciderà quindi di portare con sé la sua nuova compagna. Intimorita dal primo incontro con Catherine, Vic Hughes chiederà al suo collega Dean Miller di accompagnarla.

Una scelta che darà vita ad una serie di reazioni a catena che renderanno la cena ben diversa rispetto a quanto preventivato. La situazione, inoltre, giungerà ad un punto di svolta quando tra gli invitati farà la sua comparsa Maggie Pierce. Il cardiochirurgo, evidentemente in imbarazzo per la presenza della nuova fidanzata del suo ex compagno, darà infatti vita ad una serie di esilaranti gag che maschereranno - almeno in parte - le preoccupazioni per la recente vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta.

Spoiler Grey's Anatomy 16x12: Levi Schmitt parte per visitare un parente malato

In attesa di assistere all'incontro tra Maggie Pierce e Vic Hughes, la trama ufficiale del dodicesimo episodio di Grey's Anatomy 16 getta luce su un'altra coppia del Medical Drama: Nico Kim e Levi Schmitt. I due giovani innamorati, stando alle anticipazioni, lasceranno temporaneamente Seattle per visitare un misterioso parente malato.Se la sinossi della prossima puntata non offre ulteriori spunti, è stata una recente intervista di Krista Vernoff a far chiarezza sulla presenza - nel corso delle prossime puntate - dell'amatissimo personaggio di Amelia Shepherd.

La gravidanza di Caterina Scorsone ha infatti portato i telespettatori a chiedersi se il neurochirurgo sarebbe apparso negli episodi di febbraio. Ecco le parole della sceneggiatrice a tal proposito:

"Caterina non voleva prendersi un lungo congedo di maternità. Penso che sarà assente per un solo episodio e dato che abbiamo un cast importante, non ci sarà motivo di spiegare la sua assenza."

Chiudiamo con l'esilarante promo di Grey's Anatomy 16x11 in onda il 3 febbraio in America: