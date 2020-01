Secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, martedì 14 gennaio, Anna Tedesco sarà al centro dell'attenzione. La dama sta uscendo con due cavalieri, Marcello e Mattia, ma secondo Gianni Sperti la donna nasconde sempre qualcosa: perché all'interno del dating show non riesce a instaurare un rapporto con nessuno? Forse c'è qualcuno che l'attende fuori dal programma?

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma vuole chiarezza da Marcello

Nell'appuntamento odierno del dating show, Gemma continuerà a essere titubante nei confronti di Marcello.

L'uomo, oltre che con lei, sta uscendo anche con Anna e Antonella, per questo motivo la dama torinese vorrà capire quali sono le sue reali intenzioni.

Anche Mattia sta condividendo "il suo tempo" con tre donne: Anna, Barbara e Valentina M.. La Tedesco e la De Santi si mostreranno molto dubbiose in merito al cavaliere, ma qualche incertezza sorgerà anche a Gianni Sperti: perché Anna non riesce a trovare un uomo? Secondo l'opinionista: "Qui sei single perché non dici la verità". Anche Armando, dal canto suo, non si risparmierà.

Infatti nascerà una furibonda discussione con Roberta, che lo accuserà "di far perdere tempo alla gente". L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.