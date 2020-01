Sabato 11 gennaio, a partire dalle 21:25 su Canale 5, torna la nuova ed attesissima stagione di C'è Posta per te, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, in cui le emozioni la fanno da padrone. Attesa per conoscere gli ospiti che, come ogni anno, giungeranno in studio per regalare un sorriso al destinatario della busta. Da quanto si apprende, nella puntata d'esordio la De Filippi ha chiamato due volti amatissimi dal pubblico, soprattutto femminile: si tratta dell'attore americano Johnny Depp e di Can Yaman, star di 'Bitter sweet' e venuto alla ribalta la scorsa estate proprio grazie all'interpretazione di Ferit Aslan nella serie tv turca trasmessa da Canale 5.

Johnny Depp tra gli ospiti della prima puntata di sabato 11 gennaio

Finalmente dal prossimo 11 gennaio i telespettatori di Canale 5 potranno tornare a seguire i racconti di Maria De Filippi che, con sapienza e maestria, racconterà le storie di gente comune, che chiedono aiuto alla trasmissione anche solo per realizzare un sogno o per fare una sorpresa ad un loro caro. Motivo per il quale, in ogni puntata, interverranno volti famosi del cinema e della televisione, pronti a portare gioia ad un loro fan.

Le anticipazioni riguardanti la prima puntata di C'è posta per te svelano che in studio farà il suo ingresso l'attore americano Johnny Depp, volto amatissimo dal pubblico e protagonista di pellicole indimenticabili come 'Pirati dei Caraibi e 'Edward mani di forbice'. In attesa di scoprire chi sarà il destinatario della sorpresa, si viene a sapere che un altro attore molto amato soprattutto dal pubblico femminile sarà ospite di Maria De Filippi il prossimo 11 gennaio.

Anche la star di 'Bitter Sweet' ospite a C'è posta per te

Stando agli spoiler e ad alcuni video postati sui profili social ufficiali del programma, si evince che anche l'attore turco Can Yaman entrerà in studio come ospite speciale nella prima puntata. L'attore, diventato famoso in Italia la scorsa estate grazie alla interpretazione di Ferit Aslan nella soap di successo 'Bitter Sweet', sarà per la prima volta a C'è posta per te.

Maria De Filippi, quindi, sorprenderà ancora una volta i telespettatori di Canale 5, regalando al pubblico da casa e ai protagonisti delle storie, dei regali speciali.

Anche in questa nuova stagione, come ogni anno, volti noti e amati dal pubblico si avvicenderanno nel salotto di C'è posta per te e, stando ad alcuni video di anticipazione, tra loro vi saranno anche artisti di casa nostra come Gerry Scotti, Claudio Amendola e Giulia De Lellis, tanto per citarne alcuni.

Per scoprire tutte le novità di questa nuova stagione, non resta che seguire la prima puntata in onda sabato 11 gennaio in prima serata su Canale 5.