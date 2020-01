Anno nuovo fiction nuove, ecco che il 2020 della Rai sarà pieno di Serie TV. Si inizia presto, domani, 9 gennaio prenderà il via la dodicesima stagione di Don Matteo, venerdì 10 gennaio andrà in onda la seconda stagione della serie Il cacciatore con Francesco Montanari, Francesco Foti, Marco Rossetti e Miriam Dalmazio e si prosegue poi domenica 12 con la serie "Angela" che avrà tra le protagoniste l'attrice spagnola Vanessa Incontrada. Lunedì 13 approda sulla Rai la serie "La guerra è finita" nuovissimo prodotto che arriva proprio nel mese dedicato alla giornata della memoria (che come ogni anno sarà celebrata il 27 gennaio) e racconta la storia di giovani e adulti alla fine della guerra.

Una serie tv ricca di storia, sentimento e voglia di rivincita che parte proprio dai bambini, piccoli protagonisti della vicenda.

La guerra è finita

Al via lunedì 13 gennaio la serie tv con Michele Riondino (che abbiamo visto nei panni de Il Giovane Montalbano) e Isabella Ragonese (la bella Marina moglie defunta del vicequestore romano Rocco Schiavone). La serie, composta da quattro puntate, racconta la storia degli italiani alla fine della seconda guerra mondiale. I sopravvissuti si ritroveranno a vivere in un paese fatto di macerie, di miserie, dove la povertà e la paura sono le prime protagoniste.

In questo clima non facile ecco che Davide (Michele Riondino) e Giulia (Isabella Ragonese) si adoperano per aiutare i bambini a venire fuori dal terrrore che hanno vissuto. La prima puntata ci porta indietro nell'aprile del 1945, la guerra è finita, l'Italia liberata, i sopravvissuti ai campi di concentramento possono tornare a casa. Davide un ex ingengnere, è alla ricerca del figlio e della moglie dei quali non si hanno più notizie da dopo la deportazione. L'uomo non riesce a trovare il figlio ma, nel suo lungo viaggio verso l'Italia, incontra tanti bambini soli, dispersi e impauriti e così li porta con sé verso Milano. Arrivato in un centro di accoglienza per rifugiati, scopre che è tutto pieno e che lui e i bambini devono trovare una nuova collacazione. Davide decide così insieme a Giulia di andare in un ex casale che conosce per trovare riparo.

Il cast

Insieme a Michele Riondino e Isabella Ragonese troviamo Andrea Bosca (che abbiamo visto di recente nella seconda stagione de La porta rossa con Lino Guanciale), Valerio Binasco, Carolina Sala (che abbiamo visto in Pezzi Unici), Carmine Bruschini, Federico Cesari, Aldo Vinci, Juju Di Domenico, Beatrice Cevolani, Paola Sambo, Diego Facciotti, Alfredo Pea, Laura Pizzirani, Sara Lazzaro, Maria Vittoria Dallasta, Augusto Grillone, Eva Soavi, Anna Pini e Maxim Gallozzi.