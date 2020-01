Giulio Raselli, dopo la fine del suo trono che lo visto uscire dal programma fidanzato con Giulia D'Urso, è tornato molto attivo sui social. In una delle sue Story Instagram ha risposto alla curiosità dei suoi fan che lo hanno interpellato circa il trono di Giovanna Abate. La sua ex corteggiatrice è stata presentata come tronista durante la registrazione del trono classico del 25 gennaio scorso: alla giovane è stata offerta una seconda possibilità dopo l'enorme delusione per non essere stata la scelta di Raselli.

D'altra parte, Giulio stesso ha affermato che questa è l'occasione giusta per Giovanna di trovare una persona adatta a lei.

U&D, Giulio Raselli sul trono di Giovanna: 'È una cosa giusta'

'Io credo sia una cosa giusta', ha esordito Giulio sui social commentando la presenza di Giovanna sul trono di Uomini e donne. 'E' un'opportunità stupenda per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al suo carattere e alla sua personalità', ha continuato poi Raselli che è sempre più innamorato della sua Giulia tanto che i due hanno già optato per una convivenza.

Le parole di Giulio hanno stupito non poco i fan, visto il modo in cui il piemontese si era congedato dalla Abate. I due hanno discusso pesantemente anche al momento della scelta tanto che Gianni Sperti e Jack Varone hanno criticato il modo in cui Giulio si è rivolto alla sua ex corteggiatrice.

'Sono convinto che troverà la persona giusta per lei', ha infine concluso Giulio che ha voluto supportare la scelta di Giovanna di dire subito di sì alla proposta della redazione del dating show e di Maria De Filippi stessa di diventare la nuova tronista.

Infondo, il percorso fatto dalla Abate è lo stesso fatto in precedenza da Giulio, il quale è arrivato sul trono dopo essere stato la non-scelta di Giulia Cavaglià e poi il tentatore di una delle fidanzate di Temptation Island 2019.

Raselli replica a Alessandro Zarino

Le domande dei fan di Giulio poi si sono concentrate su ciò che l'ex tronista pensa delle critiche che Alessandro Zarino gli ha rivolto.

Quest'ultimo ha ribadito il suo pensiero secondo il quale Giulio e Giulia si conoscessero già prima di trovarsi a Uomini e Donne e per tale ragione fossero d'accordo. Sebbene tale teoria sia stata smentita dai neo-fidanzati, Raselli ha lanciato una frecciatina al veleno a colui che per un breve periodo è stato il suo vicino di trono.

'Chi scredita è perché ha grandi difficoltà ad emergere', ha risposto sinteticamente Giulio, il quale ancora una volta ha dimostrato di avere un carattere molto intransigente. D'altra parte, però, il giovane sta vivendo un periodo d'oro con Giulia. Ne sono dimostrazione anche le parole di supporto che Raseli ha espresso nei confronti di Giovanna augurandole il meglio, come è accaduto a lui.

Giovanna troverà l'amore dopo Raselli?

Adesso tocca Giovanna andare avanti con il suo percorso: sicuramente ha un'opportunità che capita una sola volta nella vita. Tanti giovani arriveranno a corteggiarla e sarà lei a capire se tra di loro ci sarà il ragazzo giusto che potrà accettarla nei suoi pregi e difetti, cosa che non è accaduta con Giulio Raselli.