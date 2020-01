Al via le riprese di una nuova fiction Rai dal titolo Mina Settembre tratta dai romanzi dell'autore Maurizio De Giovanni. Dopo I bastardi Di Pizzofalcone con Massimiliano Gallo e Alessandro Gassmann (al momento sul set per girare la terza stagione) e Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale che vedremo alla fine del 2020 ecco che su Rai Uno arriva un nuovo prodotto tratto dai romanzi di De Giovanni. Questa volta non è un poliziotto ma un'assistente sociale con piglio investigativo. A dare il volto a Mina sarà l'attrice napoletana Serena Rossi, insieme a lei troveremo anche l'attore partenopeo Giuseppe Zeno (che dal 2 febbraio vedremo su Rai Uno con Venessa Incontrada nella fiction Come una madre).

Guglielmina Settembre

Gugliemina Settembre, detta da tutti Mina, è una giovane donna di quarantadue anni, lavora come assistente sociale e il suo ufficio è ubicato nei quartieri spagnoli di Napoli. Mina ha un profondo senso di giustizia e un grande piglio investigativo, doti che la aiuteranno per risolvere i problemi del prossimo. Nella sua esistenza fanno parte anche un ex marito, ancora innamorato di lei, una madre sempre sul piede di guerra, pronta alla critica e mai ad appoggiare le scelte della figlia ed infine un collega molto timido che ama Mina con un velato segreto.

Nel corso delle puntate della serie conosceremo la protagonista e la sua voglia di aiutare il prossimo come quando si trova di fronte una escort di altro bordo che altri non è che una timida ragazzina che Mina aveva aiutato anni prima a venir fuori da un brutto giro aiutandola a studiare. Adesso la ragazza ha di nuovo bisogno d'aiuto ma, la faccenda è molto complicata.

I romanzi di De Giovanni

Scrittore prolifico che ha regalato al piccolo schermo Serie TV importanti, approda adesso con un nuovo prodotto.

Mina Settembre è molto diversa dagli altri protagonisti di De Giovanni e non solo per il fatto che sia donna. Rispetto all'ispettore Lojacono de I bastradi di Pizzofalcone, non è così dura e irreprensibile ma anzi mostra un cuore grande pieno di amore e cerca sempre di dare una seconda occasione al prossimo. Diversa anche da Luigi Alfredo Ricciardi. Lui e Mina vivono e lavorano a Napoli ma in epoche diverse ed hanno anche caratteri diversi.

Oscuro e ombroso lui, felice di vivere lei. I romanzi che vedono per protagonsita l'assisitente sociale Mina Settembre al momento sono tre: Regalo di Natale che è un racconto del 2013, Un telegramma da Settembre del 2014 (racconto contenuto nell’antologia La scuola in giallo edito dalla Sellerio come tutti quelli che hanno per protagonista Mina Settembre) e Dodici rose a Settembre (edito nel 2019).