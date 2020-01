È tempo di festeggiamenti per Gemma Galgani: la storica dama torinese di Uomini e donne nella giornata di ieri, domenica 19 gennaio, ha festeggiato il suo compleanno, così come testimoniato da un video che ha postato sul suo profilo Instagram. Un compleanno decisamente sereno per la Galgani, la quale invece dal punto di vista sentimentale continua a essere alla ricerca di una persona con la quale poter condividere la vita fuori dallo studio televisivo di Canale 5.

Per il giorno del suo compleanno non è mancato neppure un post social speciale da parte della sua migliore amica Ida Platano.

Gemma Galgani di Uomini e donne festeggia il compleanno: Ida le dedica un post su IG

Nel dettaglio, infatti, la dama torinese di Uomini e Donne ha postato sul suo account Instagram un video di pochi secondi in cui festeggia davanti a una torta con una candelina pirotecnica, durante la festa organizzata per il suo 70esimo compleanno. Top secret, però, i nomi delle persone che hanno partecipato al party organizzato da Gemma per questo giorno speciale.

"Qui proseguono i festeggiamenti" ha scritto la Galgani nella didascalia postata sui social, ringraziando poi tutte le persone che le hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza con dei messaggi. Tra i commenti non sono mancati gli auguri di alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno avuto modo di conoscere la dama. Tra questi, per esempio, ci sono stati i messaggi di Teresa Langella, ma anche di Ursula Bernardo.

Ida Platano, invece, ha dedicato un post a Gemma Galgani e su Instagram ha postato uno scatto che ritrae le due dame insieme, con tanto di dolce didascalia per la sua amica del cuore. Ancora una volta Ida ha voluto ribadire a tutti che Gemma resta una delle persone più importanti della sua vita, aggiungendo che se nel "libro della vita" alcuni amici durano soltanto alcuni paragrafi, il posto della Galgani è quello in fondo alla storia.

La Galgani continua a essere alla ricerca del suo cavaliere a U&D

Immediata la risposta di Gemma, la quale ha ringraziato la sua amica per il dolce messaggio aggiungendo che la loro amicizia è nata da una serie di sguardi complici che si scambiavano in studio a Uomini e donne, i quali poi si sono trasformati in un'amicizia che la dama torinese ha definito preziosa.

Insomma, la Galgani è stata circondata da tanto affetto da parte di amici e conoscenti, anche se al suo fianco non era presente la sua anima gemella.

All'interno di Uomini e Donne, infatti, la dama torinese non è ancora riuscita a trovare la persona giusta che possa rapirle il cuore. Anche le ultime frequentazioni non sono andate a buon fine, ma Gemma non perde la speranza e si dice convinta che al più presto riuscirà a trovare la persona giusta che sappia donarle l'amore.