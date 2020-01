New Amsterdam, il telefilm nato nel 2018 dal genio di David Schulner, ha debuttato martedì 14 gennaio su Canale 5. Assente dai palinsesti Mediaset dallo scorso agosto, il Medical Drama con protagonista Ryan Eggold ha appassionato i telespettatori italiani proponendo ben tre episodi. Dopo il finale della prima stagione, i fan del dottor Max Goodwin hanno dunque assistito alle conseguenze del tragico incidente che ha coinvolto Helen Sharpe, Lauren Bloom e Georgia Goodwin. La 2x01, caratterizzata da un salto temporale di ben tre mesi rispetto agli eventi raccontati nella 1x22, ha infatti svelato l'identità della donna che ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate.

New Amsterdam 2: in streaming su Mediaset Play la replica dei primi tre episodi

I primi tre episodi della seconda stagione di New Amsterdam, in onda su Canale 5, erano disponibili in contemporanea sul sito Mediaset Play nella sezione dedicata alle dirette. I telespettatori del Medical Drama, in alternativa, potevano infatti seguire le nuove storyline dell'amatissimo Max Goodwin anche su pc e smartphone. Per coloro che invece hanno perso la diretta, la serie è attualmente disponibile in streaming sullo stesso sito Mediaset.

Tramite una breve procedura di iscrizione, i fan potranno infatti recuperare i primi tre episodi della seconda stagione. Il servizio, inoltre, è disponibile anche sui dispositivi mobili. Tramite l'installazione dell'applicazione Mediaset, scaricabile dagli appositi store digitali, la serie potrà essere recuperata e visionata su smartphone e tablet.

Georgia Goodwin perde la vita nel primo episodio

Il debutto della nuova stagione di New Amsterdam ha svelato, come anticipato dallo showrunner, l'identità della donna che ha perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel finale della prima stagione. Inaspettatamente è stata Georgia Goodwin, ossia la moglie del protagonista, ad abbandonare lo show. Il primo episodio del Medical Drama ha infatti mostrato al pubblico, tramite l'ausilio di numerosi flashback, quanto accaduto dopo l'arrivo delle tre donne in ospedale.

Visibilmente provato dal lutto, Max Goodwin a distanza di tre mesi dalla dolorosa perdita è dunque tornato a ricoprire il suo ruolo al New Amsterdam General Hospital. Alle prese con le cure della piccola Luna, il protagonista ha inoltre riabbracciato le sue colleghe. Se Helen Sharpe non ha subito alcuna conseguenza, Lauren Bloom è invece tornata a lavoro dopo alcuni mesi di convalescenza. La dottoressa ha inoltre intrapreso un percorso di riabilitazione per recuperare il pieno utilizzo della gamba.