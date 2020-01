Prosegue su Canale 5 l'appuntamento di successo del sabato sera con C'è posta per te, il fortunato people show condotto da Maria De Filippi. Ieri 25 gennaio è andata in onda la terza puntata di questa nuova edizione che sta ottenendo degli ascolti a dir poco strepitosi in prime time. Anche questa settimane due le sorprese che hanno avuto come protagonisti personaggi famosi: per chi si fosse perso l'appuntamento in televisione può rivederlo in replica streaming online sul sito gratuito WittyTv.it

C'è posta per te, la terza puntata visibile in streaming sul sito WittyTv

Nel dettaglio, infatti, per chi non avesse seguito la terza puntata di C'è posta per te del 25 gennaio su Canale 5, può rivederla comodamente in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it, dove sarà possibile riguardare sia la puntata intera oppure le singole storie che sono state raccontate dalla De Filippi nel corso della serata.

Con l'applicazione free di WittyTv, inoltre, si potranno rivedere le varie puntate di questa ventesima edizione di C'è posta per te in streaming anche da qualsiasi dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Una puntata decisamente ricca di emozioni che ha visto protagonista anche l'attore e divo di Hollywood Antonio Banderas, che si è sottoposto anche ad una diverte intervista con la padrona di casa del people show Mediaset. A seguire, invece, è arrivata in studio l'attrice Giulia Michelini, alias Rosy Abate dell'omonima fiction di successo in onda su Canale 5.

Tante le storie che hanno appassionato il pubblico social che segue la trasmissione, tra cui quella di Salvatore e Federica. Lui ha chiesto aiuto alla trasmissione del sabato sera di Canale 5 per provare a ricucire il rapporto con la sua donna, dopo aver combinato un bel po' di guai.

Federica chiude con Salvatore a C'è posta per te dopo svariati tradimenti

In particolar modo Salvatore ha ammesso di aver tradito ripetutamente sua moglie: dopo averlo perdonato ben due volte, alla terza Federica ha deciso di chiudere definitivamente il matrimonio e di voltare così pagina.

'Lui è un po' recidivo', ha dichiarato la donna in trasmissione aggiungendo che ormai conosce bene suo marito e sa che riesce a resistere al massimo cinque/sei mesi.

E proprio per questo motivo la donna ha preferito chiudere la busta e quindi dire addio a Salvatore. La sua decisione ha entusiasmato il pubblico in studio, che ha applaudito Federica con tanto di standing ovation finale. Occhi puntati anche sulla storia di Nella, che ha partecipato al programma per risanare il rapporto con suo padre e la sua seconda moglie Dora.

La reazione di Dora, però, è stata tutt'altro che positiva: la matrigna non è stata disposta a ricucire lo strappo e a niente è servito l'intervento della De Filippi, che ha raggiunto la donna anche dietro le quinte per provare a convincerla.

E anche questa settimana la De Filippi si è assicurata la leadership degli ascolti con oltre il 30% di share e una media superiore ai 5.6 milioni di fedelissimi spettatori in prime time.