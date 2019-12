La puntata di oggi, giovedì 19 dicembre, del trono over di Uomini e donne, non ha portato uno spiraglio di sicurezza nella conoscenza tra Gemma e Juan Luis. I dubbi e il rapporto "precario" non pongono un freno alla voglia della dama di trovare, finalmente, nel cavaliere venezuelano il suo compagno di vita. Nel proverbio "se son rose fioriranno" si possono ritrovare anche Armando e Veronica. I due hanno deciso di lasciare il programma insieme, anche se al momento delle rose si vedono solo le spine.

Una ventata di positività è stata portata da Samuel e Valentina, soprattutto da quest'ultima, che sta proseguendo "alla grande" la conoscenza con Erik.

Gemma decide di proseguire la conoscenza con Juan Luis

I problemi tra Gemma e Juan Luis non si placcano. La "mancanza di chimica", messa in rilievo dal cavaliere, sembra non essere un problema per la dama torinese. La stessa Maria De Filippi la pone spesso di fronte all'oggettività della situazione creatasi. Juan Luis non è innamorato di lei, ma la Galgani sembra non accettare questa realtà, per questo motivo è intenzionata a proseguire la conoscenza, proprio perché il cavaliere non ha messo un limite a un'eventuale nascita di una storia d'amore: la dama spera sempre che possa cambiare idea.

La situazione è divenuta ancora più surreale quando Gemma ha raccontato altri dettagli in merito alla notte trascorsa in albergo insieme a Juan Luis. Tina Cipollari, per esempio, le ha chiesto se durante la notte lei ha provato "ad agire". La risposta è stata "gli ho chiesto ti posso accarezzare?", frase che ha destato lo sgomento di tutti, a partire dalla stessa De Filippi, che rendendosi conto della riluttanza della Galgani le ha fatto notare che "non è una cosa normale". Nonostante tutto Gemma proseguirà la conoscenza di Juan Luis. Anche Gianni Sperti, sempre critico nei confronti del comportamento della dama, inizia a nutrire i primi dubbi su Juan Luis. Non gli piace il fatto che non sia mai esaustivo nelle risposte e in più non si spiega il fatto che il cavaliere voglia proseguire la conoscenza con Gemma, visto la mancata attrazione fisica, che fino a ora non ha portato a nulla di nuovo.

Veronica vuole l'esclusiva: lascia il programma insieme ad Armando

Dopo aver chiuso qualsiasi tipo di rapporto durante la puntata della settimana scorsa, Armando e Veronica hanno ripreso un contatto. Si sono visti per un aperitivo e la dama ha buttato giù alcune condizioni per proseguire la conoscenza: vuole l'esclusiva e per "andare oltre" Armando deve smettere di vedere altre donne (riferendosi a Roberta ndr). I problemi, però, non si fermano qui: la dama romana pensa che Armando "escogiti" delle scuse per non vederla quando sale a Roma. Per esempio, è convinta che la contatti all'ultimo perché sa che avendo un figlio non può organizzarsi in fretta e furia per uscire con lui.

Armando, intanto, non sa se è disposto a rinunciare a Roberta, per concedere l'esclusiva a Veronica. Quest'ultima, di buon grado, non accetta tale affermazione, per questo il cavaliere con aria di sfida le chiede: "Sei disposta a lasciare il programma?".

Lei ammette che non ci sono le basi per farlo e lui controbatte dicendole che vuole "l'esclusiva" per stare in studio. Alla fine, improvvisamente, e con qualche incertezza nell'aria, decidono di lasciare insieme il programma: una scelta ricoperta da dubbi, rabbia e provocazione.

Samuel va alla ricerca della donna della sua vita tra Arianna e Simonetta

Messa da parte Anna Tedesco, Samuel si è concesso ben due nuove conoscenze: Arianna e Simonetta. Senza perdere tempo, il cavaliere è già uscito con tutt'e due. Con Arianna ha visitato Testaccio, un noto quartiere di Roma da dove proviene la donna.

Lei ha cercato d'introdurlo nella sua vita, portandolo nel bar in cui di solito fa colazione e facendogli vedere il luogo in cui lavora. I due si sono salutati con un bacio appassionato. Situazione di cui era completamente all'oscuro Simonetta, che non sapeva nemmeno della presenza di una dama competitrice. L'uscita con quest'ultima è andata altrettanto bene, non si è arrivati al bacio, anche se Samuel avrebbe voluto. Entrambe le donne proseguiranno la conoscenza, anche se Simonetta non è totalmente concorde con l'idea che Samuel esca (e baci) altre.

Sembra, invece, aver trovato pace Valentina.

Dopo l'esperienza non tante piacevole con Simone, la dama, da poche settimane, ha iniziato la conoscenza di Erik. Tutto procede a gonfie vele, come dichiara Valentina "la chimica c'è" e durante la loro uscita ammette che si è dovuta "frenare", solo perché erano al secondo appuntamento. La pace, però, non durerà a lungo, infatti nella puntata di domani 20 dicembre arriverà per Erik una nuova donna pronta a corteggiarlo, la terrà o la manderà a casa?