Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare dello sfogo che ha avuto Elisabetta Gregoraci sui social network contro un componente del cast di Sanremo 2020. La showgirl ha usato Instagram per rendere pubblica la sua estromissione da L'altro Festival per volere esclusivo di Nicola Savino, che interpellato a Radio Deejay su questa polemica si è detto avvilito dalle accuse che ha ricevuto dalla ex moglie di Flavio Briatore.

Ancora polemiche su Sanremo: Savino replica alla Gregoraci

A circa tre settimane dall'inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, non si placano le polemiche attorno ad alcuni protagonisti fissi del cast.

Nicola Savino, conduttore de L'altro Festival, è stato preso di mira da Elisabetta Gregoraci per la sua esclusione all'ultimo minuto dal programma che andrà in onda subito dopo la diretta della kermesse.

La soubrette, attraverso il suo profilo Instagram, si è scagliata contro colui che l'avrebbe estromessa ingiustamente dalla co-conduzione del format di RaiPlay per ragioni apparentemente politiche. La calabrese, infatti, ha sostenuto che il presentatore avrebbe chiesto ed ottenuto la cancellazione del suo nome dal cast della trasmissione sanremese soprattutto perché non sposerebbe le idee politiche del suo ex marito Flavio Briatore (che sarebbe di destra, mentre Savino e tutti i comici del programma di sinistra).

Il diretto interessato ha risposto poche ore fa a queste accuse nel corso di Deejay Chiama Italia: "Io non ho mai parlato di destra e sinistra perché non discrimino. Ho parlato al telefono con lei per rincuorarla su questo malinteso, ma non ho mai detto quelle cose".

L'intervento del conduttore di Sanremo, Amadeus

"Io non associo Flavio Briatore alla destra perché è amico di Matteo Renzi. Questa cosa, comunque, mi ha proprio avvilito", ha tagliato corto Nicola Savino stamattina in diretta radiofonica.

C'è da dire, però, che il presentatore non ha negato di aver chiesto alla Rai di estromettere la Gregoraci dal cast de L'altro Festival, ma ha soltanto smentito che tutta questa storia sia nata per idee politiche discordanti.

Anche Amadeus, padrone di casa di Sanremo 2020, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su questa polemica che impazza da ieri su tutti i media. Interpellato dall'Ansa su questo Gossip, il presentatore ha chiarito: "Io non ho mai sentito Elisabetta perché Nicola ha piena autonomia sulla scelta del cast del suo programma.

Io ho voluto lui e gli ho consegnato le chiavi di casa, mi fido".

La polemica sulla figura della Novello a Sanremo

Amadeus ci ha anche tenuto a rimproverare bonariamente Elisabetta Gregoraci per aver deciso di rendere pubblica una faccenda delicata come quella che sta vivendo: "Averlo urlato sui social, non aiuta". Il presentatore del prossimo Festival di Sanremo, dunque, pensa che la showgirl avrebbe dovuto parlare direttamente con Nicola Savino e non usare Instagram per lanciargli accuse molto gravi dettate dalla rabbia per non essere stata scelta come co-conduttrice.

Il padrone di casa della kermesse di Rai 1, infine, ha anche spiegato le parole che ha usato qualche giorno fa per presentare alla stampa Francesca Sofia Novello, le stesse che molti hanno etichettato come sessiste. "Sono stato frainteso. Quando ho detto che sa stare un passo indietro al suo uomo, mi riferivo alla sua scelta di stare lontano dai riflettori pur avendo accanto un campione come Valentino Rossi".