Salvo Veneziano è stato espulso dalla Casa del Grande Fratello Vip 4 per aver offeso la concorrente Elisa De Panicis con frasi volgari, sessiste e violente tra cui "Merita due schiaffi". L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri sera, lunedì 13 gennaio. La produzione del reality-show ha immediatamente adottato una dura presa di posizione contro il concorrente siciliano. Poco dopo l'episodio avvenuto nella Casa più spiata d’Italia, gli utenti del web avevano chiesto l’immediata squalifica del concorrente.

Le frasi incriminate

La scorsa domenica Salvo è finito al centro di una vera e propria bufera mediatica. Il concorrente, durante una chiacchierata notturna con Patrick, Sergio e Pasquale, ha rivolto delle frasi volgari e sessiste nei confronti di due inquiline.

Su Elisa De Panicis, Salvo ha detto: “Quella si merita due schiaffi, che le devi spezzare la colonna vertebrale”. Mentre gli altri concorrenti ridevano, il gieffino ha proseguito esprimendo un giudizio anche su Paola Di Benedetto: “Pensavo fosse più alta, io sono abituato a molto meglio”.

A finire sotto la lente d’ingrandimento sono stati anche gli altri inquilini, poiché non hanno preso le distanze dalle esternazioni di Salvo Veneziano.

Il comunicato della produzione

Le frasi pronunciate da Salvo Veneziano non sono affatto passate inosservate. Gli spettatori sui social, fin da subito, hanno chiesto dei seri provvedimenti. Dopo le dovute verifiche del caso, la produzione nel tardo pomeriggio di ieri sera ha richiamato il siciliano e lo ha espulso. Attraverso un comunicato letto al diretto interessato e poi pubblicato sulle pagine social, il GF ha detto: “Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti, sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della Casa.”

Dal momento in cui è stato reso noto il provvedimento di espulsione, Salvo Veneziano ha dovuto lasciare immediatamente il reality-show.

Va detto che, siccome il pizzaiolo siciliano era in nomination con Patrick Ray Pugliese, la produzione ha annullato il televoto. Dunque, tutti coloro che avevano già espresso la propria preferenza verranno rimborsati.

Mattino Cinque: la moglie Giusy difende il marito

La signora Giusy Merendino, moglie di Salvo Veneziano, questa mattina è intervenuta a Martino Cinque. Nel programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5 la donna ha difeso suo marito. Giusy ha spiegato che Salvo si è espresso con troppa golardia e da gradasso. Secondo la signora Veneziano, alcune parole pronunciate dal marito farebbero parte del modo di esprimersi dei siciliani. Inoltre, la donna ha detto che Salvo, dopo essersi reso conto della gravità delle frasi pronunciate, ha rivolto immediatamente le sue scuse alle dirette interessate e a tutti i telespettatori.

Secondo la donna suo marito sarebbe dispiaciuto per quanto accaduto.

Nonostante Giusy si sia schierata dalla parte del papà dei suoi figli, ha anche rivolto le sue scuse a tutti. Infine la donna negli studi di Mattino Cinque ha precisato che suo marito non è un violento, altrimenti non avrebbe vissuto al suo fianco per vent’anni. Ricordiamo che ieri mattina sulla vicenda si era espressa anche Federica Panicucci con un commento piuttosto duro: “Fa orrore”.