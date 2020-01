Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 3 al 7 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Serena Cirillo sarà parecchio combattuta nel decidere cosa scegliere tra il riavvicinamento con suo marito e la leggerezza di Leonardo. Per Giulia arriveranno momenti non facili a causa del suo coinvolgimento con Marcello e sarà Ornella a cercare di fermarla prima che sia troppo tardi.

Bianca ritroverà finalmente la sua serenità a scuola.

Filippo cercherà di riconquistare sua moglie

Dopo aver capito i suoi errori, Sartori deciderà di fare il possibile per rimediare e riconquistare sua moglie. Intanto comincerà a crescere la curiosità su quale sarà la reazione della Gagliardi dopo l'aggressione a Franco filmata e pubblicata sul web. Tra i coniugi Pergolesi sembrerà rinascere la passione.

Roberto deciderà di parlare a Serena

La Cirillo si ritroverà a vivere un momento di leggerezza con Leonardo proprio quando Roberto Ferri, stanco del malumore di suo figlio, deciderà di andare a parlare con la donna per aiutalo.

Marina e Fabrizio, nel corso di una riunione di lavoro, faranno parecchia fatica a mantenere le distanze. Andrea invece deciderà di affrontare sua moglie con un difficile e delicato confronto.

Bianca riuscirà finalmente a ritrovare la sua serenità tra i banchi di scuola per la gioia dei suoi genitori mentre la sua insegnante mostrerà un lato del tutto inaspettato e fragile della sua personalità.

Leonardo, deciso a conquistare Serena, ostacolerà il rapporto tra lei e suo marito mettendo la donna in seria difficoltà.

Ornella interverrà in soccorso di Giulia

Giulia continuerà a voler trasferire i suoi soldi a Marcello anche dopo essere stata spronata da Ornella a non compiere passi falsi. La donna infatti, allarmata anche dai discorsi di Renato Poggi, cercherà di impedire alla sua amica di compiere un gesto sbagliato e di farle capire di essersi infilata in una brutta situazione.

Intanto la presenza di Andrea al Vulcano, intralcerà i piani di Samuel per avvicinarsi ad Arianna. Messi in allarme da Ornella, Niko e Angela cominceranno a darsi da fare per far capire a Giulia di essere vittima di una truffa e che in realtà Marcello non esiste. Ciononostante la donna sarà comunque pronta a trasferirgli il suo denaro incurante di tutte le cose che le sono state riferite dai suoi cari. Nel corso della conferenza stampa ai cantieri per la presentazione di Fabrizio Rosato come nuovo socio, Marina Giordano entrerà in crisi quando un giornalista le porrà alcune domande davvero scomode.