Il Festival di Sanremo 2020 sarà la trasmissione di punta della programmazione Rai di febbraio. La settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana si svolgerà al Teatro Ariston, sarà condotta da Amadeus e andrà in onda dal 4 all'8 febbraio, in prima serata, in tv su Rai 1 e in streaming online su RaiPlay. Com'è ormai noto, l'inizio di questa edizione della rassegna canora sanremese è stato anticipato da alcune polemiche; a fare molto discutere sono state alcune parole di Amadeus e la partecipazione del rapper Junior Cally, accusato di aver scritto in passato dei testi violenti e misogini.

I cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2020

La lista di cantanti big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2020 è davvero variegata e include interpreti esperti, belle voci femminili, vincitori di scorse edizioni, talenti di reality, quote rap e possibili sorprese.

Tra gli interpreti più noti al pubblico da casa figurano Irene Grandi ( che canterà "Finalmente io"), Marco Masini ("Il confronto"), Piero Pelù ("Gigante"), Michele Zarrillo ("Nell'estasi o nel fango"), Le Vibrazioni ("Dov'è"), Bugo e Morgan ("Sincero"), Tosca ("Ho amato tutto"), e Rita Pavone ("Niente").

Tra gli altri artisti figurano Raphael Gualazzi ("Carioca"), Francesco Gabbani ("Viceversa") Levante ("Tiki Bom Bom"), Enrico Nigiotti ("Baciami adesso"), Elodie ("Andromeda"), Diodato ("Fai rumore"), Riki ("Lo sappiamo entrambi") e il chiacchierato Achille Lauro ("Me ne frego").

La gamma dei concorrenti è poi completata da Alberto Urso ("Il sole a est"), Elettra Lamborghini ("Musica (e il resto scompare)"), Anastasio ("Rosso di rabbia"), Giordana Angi ("Come mia madre"), Paolo Jannacci ("Voglio parlarti adesso"), Pinguini Tattici Nucleari ("Ringo Starr"), Rancore ("Eden") e il discusso Junior Cally ("No grazie").

Le co-conduttrici di questa edizione

Nel corso delle cinque serate in cui si svolgerà la settantesima edizione del Festival di Sanremo il conduttore Amadeus sarà affiancato sul palco da numerose eccellenze femminili della televisione, della cultura e dello spettacolo.

Dal 4 all'8 febbraio 2020 a salire sul palco del Teatro Ariston saranno Antonella Clerici, Diletta Leotta, Rula Jebreal, Laura Chimenti, Emma D'Aquino, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodríguez, Alketa Vejsiu e Mara Venier nella serata finale del Festival.