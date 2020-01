Domenica sera, durante il talk Live - Non è la d'Urso, Taylor Mega era in collegamento con lo studio a suo dire solo per intervenire su una sua pausa dalla tv per altri progetti. Un amico di Antonella Elia ha però spostato l'attenzione su uno scatto pubblicato dall'influencer sui social, in cui la si vede intenta a mostrare il dito medio davanti ad una camionetta della polizia. Barbara d'Urso le ha chiesto spiegazioni e al tergiversare di Taylor l'ha congedata.

Il migliore amico della Elia attacca Taylor Mega: 'Usi in modo diseducativo i social'

Nel corso della puntata si è parlato di una dichiarazione fatta da Antonella Elia dentro la casa del GF Vip: 'Taylor Mega e sua sorella? Due dementi', questa la frase incriminata. Taylor ha ribattuto: 'Scusami Barbara, ma lei non ha detto solo questo. Mi ha dato anche della m...a'. Fra Taylor Mega e la Elia - attualmente nella casa del Grande Fratello Vip - non scorre buon sangue. Le due, infatti, avevano avuto un forte battibecco nel programma di Piero Chiambretti La repubblica delle donne.

La Elia aveva esordito: 'Mica dobbiamo essere tutte m...e nel 2019', mentre Taylor Mega l'aveva accusata di misoginia.

Gianluca, il migliore amico di Antonella, ha attaccato Taylor: 'Cosa ci tocca sentire e da che pulpito, visto che hai bullizzato sui social per 48 ore l'ingresso al GF di Antonella'. 'Non parlare. Stai dicendo soltanto str...e', ha replicato lei. 'Spiega come insulti le nostre forze dell'ordine.

Usi in maniera diseducativa i social. Cosa vuoi dire quando alzi il dito medio davanti alle camionette della polizia?', ha continuato Gianluca. Alla domanda diretta di Barbara se avesse fatto questo gestaccio Taylor ha risposto di non ricordarselo e di essere in collegamento unicamente per annunciare la sua pausa dalla tv.

Barbara d'Urso a Taylor Mega: 'Se fosse vero non ti inviterei più'

La conduttrice, un po' seccata, ha risposto: 'Taylor, sai che mi stai molto simpatica, motivo per il quale ti ho dato tanto spazio in tutte le mie trasmissioni.

Tu hai un progetto segreto e io ti auguro tanto fortuna. Sono d’accordo con te: è meglio che non appari più in tv per il momento, almeno nelle mie trasmissioni. Perché se fosse vero che tu hai fatto il dito medio alle forze dell'ordine io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Ma siccome penso che non sia vero, perché solo una persona stupida può fare una cosa del genere e io ti ritengo una persona intelligente.

Sicuramente non l'hai fatto, vero Taylor?'.

'Oggi mi hanno invitato per dire che avrei preso una pausa, perché mi sto impegnando sul cinema e altre cose. Poi mi sono sentita in dovere di parlare di questi argomenti, ma sono stata invitata per altro', ha replicato Taylor. 'Va bene. Ciao buona fortuna Taylor', la congeda Barbara d'Urso.

Taylor Mega si sfoga su IG: 'Penso di pubblicare le conversazioni con gli autori'

Dopo la puntata di Live - Non è la d'Urso, Taylor Mega si è sfogata su Instagram. L'influencer ha dichiarato che è circa un mese che Mediaset la sollecita ad andare in tv per parlare della sua pausa dai salotti televisivi per seguire altri progetti. Lei ammette di aver accettato e aggiunge: 'Ci vado per spiegare questa cosa, ma poi mi mettono in mezzo ad altri talk in cui mi sento in dovere di dire la mia opinione, perché si tratta di violenze di genere'.

E continua: 'La presentatrice poi mi viene a dire che non mi invita più in tv.

Eh no! Ero io ad aver già detto che non sarei più venuta per concentrarmi su altri progetti. È diverso tempo che dico di dovermi prendere un periodo di pausa. Al momento in voglio più andare in tv, anche perché non vengo presa in considerazione come vorrei. A Live, invece, la situazione è stata ribaltata. Ero d'accordo con gli autori su come doveva andare. Dovevano farmi spiegare il perché di questo periodo di pausa. Sono allibita, non ho parole. Non so se pubblicare le conversazioni con gli autori dove dicevo di non voler più venire in tv per occuparmi di altro e loro mi davano l'ok per venirlo a raccontare.

Allucinante questa presa di posizione di Mediaset verso di me'.

E sullo scatto incriminato, prontamente rimosso dai social, oggi ha spiegato su IG: 'Quel gesto era rivolto a chi mi stava di fronte, cioè i miei moltissimi haters. Non era certo rivolto alle forze dell'ordine, che alle mie spalle rappresentano un simbolo di protezione'.