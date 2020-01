Oggi, martedì 28 gennaio, andrà in onda una nuova movimentata puntata di U&D Over. Le anticipazioni che ha fornito 'Witty Tv' su quello che accadrà tra tutti i protagonisti in studio, riguardano soprattutto Gemma Galgani. La dama si scontrerà più volte con Tina Cipollari e poi farà la conoscenza di Emanuele, un signore che ha contattato la redazione del dating-show appositamente per lei.

Gemma al centro della puntata odierna di U&D

La puntata del Trono Over che sarà trasmessa tra poche ore su Canale 5, sarà quasi interamente dedicata a Gemma Galgani: questo almeno è quello che si evince dal video di 'Witty Tv' sulle anticipazioni del 28 gennaio.

La torinese entrerà in studio dopo che Tina Cipollari abbia opposto non poca resistenza nel sottoporsi alla "pesata" settimanale: la dieta che l'opinionista ha iniziato a settembre scorso, infatti, sembra procedere a rilento.

La dama, inoltre, non perderà l'occasione per punzecchiare la storica "rivale" su questo argomento, scatenando la sua seccata reazione. Ad un certo punto, infatti, la bionda "vamp" tirerà in ballo per la seconda volta in poco tempo i ritocchini che la protagonista di U&D avrebbe fatto da quando ha iniziato la sua avventura nel programma: "Sei rifatta, non negarlo", urlerà la collega di Gianni Sperti all'indirizzo di Gemma.

Nuova conoscenza per la Galgani: a U&D arriva Emanuele

Dopo aver discusso animatamente con Tina, Gemma ritroverà il sorriso quando Maria De Filippi le presenterà un signore che ha telefonato in redazione esclusivamente per conoscere lei: lui è Emanuele, un ex personal trainer ed insegnante di arti marziali che ha più o meno la stessa età della Galgani.

Sarà proprio il fattore anagrafico a far storcere il naso agli opinionisti di U&D: sia la Cipollari che Sperti, infatti, sosterranno che la dama del Trono Over si rapporta solo a uomini più giovani di lei, quindi il corteggiatore suo coetaneo potrebbe non andare bene per questo motivo.

Nonostante i dubbi di tanti, la torinese accetterà di frequentare il suo nuovo spasimante, col quale farà più di un ballo nel corso di tutta la puntata.

U&D, Anna bacia Mattia mentre Barbara esce con Marcello

Le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda martedì 28 gennaio, informano i telespettatori anche dei risvolti inaspettati che ha avuto la conoscenza tra Anna Tedesco e Mattia. I due, divisi da una sostanziale differenza d'età (lui è molto più giovane di lei), si siederanno a centro studio e racconteranno di essersi scambiati più di un bacio passionale in spiaggia qualche giorno prima.

Gianni Sperti non perderà occasione per punzecchiare la dama con la quale ha avuto più di uno scontro in passato; oggi, per esempio, la accuserà di fare spesso "orecchie da mercante" e fingere di non sapere cose che in realtà sapeva benissimo. Barbara De Santi, infine, aggiornerà il pubblico presente sulle uscite che ha fatto con Marcello: il cavaliere, che ha già avuto a che fare sia con Gemma che con Anna le scorse settimane, ha catturato l'attenzione della maestra anche con la sua bella Porche, con la quale è andata a prenderla al loro primo appuntamento romantico.