Mercoledì 29 gennaio i fan di Beautiful assisteranno alla messa in onda di un nuovo episodio della soap tv americana, dove non mancheranno le emozioni e i colpi di scena. Su Canale 5, a partire dalle 13:40 circa, Hope tornerà alla Forrester Creations per la prima volta dopo quanto accaduto a Beth. La Logan, dopo aver conosciuto e tenuto tra le braccia la piccola Phoebe, sembrerà aver ritrovato la serenità. All'oscuro del fatto che si tratti proprio della figlia creduta morta, Hope sentirà sin da subito un forte legame con la creatura che la rasserenerà.

Pronta a guardare al futuro, lei e Liam si recheranno alla Forrester Creations dove li attenderanno buone notizie relative alla linea Hope For The Future.

Anticipazioni Beautiful: Hope più serena dopo aver conosciuto Phoebe

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti il nuovo episodio del 29 gennaio, svelano che Hope e Liam giungeranno alla Forrester Creations accolti con gioia da tutti i presenti. Pam, come di consueto, preparerà i famosi dolcetti al limone, mentre il resto della famiglia si renderà disponibile ad aiutare i due coniugi a superare il delicato momento.

Per Hope si tratterà della prima volta in ufficio dopo la morte di Beth e il suo ritorno alla guida della Hope For The Future potrebbe essere un toccasana per lei. Eric e Brooke, intanto, avranno una buona notizia da comunicare proprio a Hope riguardante la sua linea, mentre Steffy cercherà in ogni modo di supportare la sorellastra.

Spoiler Beautiful del 29 gennaio: Hope felice di tornare al lavoro

Nel nuovo episodio di Beautiful dunque, Hope si appresterà a continuare il lavoro della sua linea di moda, da sempre modello per le giovani di tutto il paese. Il fatto di aver conosciuto Phoebe e di averla tenuta tra le braccia, sembrerà aver risvegliato un nuovo interesse nella Logan. Anche Liam sarà più sereno e il nuovo scenario potrebbe portare risvolti positivi per tutti.

Verrà inoltre comunicato a Hope che il budget per la Hope For The Future non avrà più limitazioni, dando quindi la possibilità alla giovane, di creare senza restrizioni. Hope accoglierà con gioia la notizia e tutto ciò potrebbe realmente essere un punto di svolta per la sua vita, dopo il tragico evento accaduto a Catalina. Intanto Reese avrà lasciato Los Angeles per fare ritorno a Londra, lasciando Flo a vivere nella sua casa.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda il prossimo 29 gennaio dove si scopriranno ulteriori dettagli sul ritorno alla Forrester Creations di Hope.

Si ricorda inoltre che, per rivedere le puntate già andate in onda, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.