Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme. È il rumor che rimbalza su tutti i giornali statunitensi facendo sognare i numerosi fan della coppia che non si sono mai rassegnati alla rottura del loro matrimonio, avvenuta durante le riprese del film Mr & Mrs Smith nel 2005 quando Brad Pitt si innamorò della sua co-protagonista Angelina Jolie lasciando Jennifer Aniston nella disperazione più totale.

I beninformati giurano che lei, nonostante i nuovi amori, non abbia mai completamente dimenticato l'ex marito, anche per questo non si fa fatica a credere alle indiscrezioni che girano ad opera degli amici più stretti dei due attori.

Una seconda possibilità dopo il perdono

Gli amici della coppia, infatti, sostengono che negli ultimi mesi qualcosa sia cambiato. Anzi affermano con sicurezza che i due, dopo un lungo chiarimento, abbiano ripreso a frequentarsi. In realtà non è sfuggito a nessuno l'atteggiamento “sospetto” dei due agli Screen Actor Guild Awards, dove hanno mostrato una complicità e degli sguardi che hanno mandato in estasi i romantici di tutto il mondo.

Jennifer Aniston, l'amica d'America

La star di Friends ha sempre avuto un largo seguito fra il pubblico femminile.

Bella, simpatica e solare già dai suoi esordi ha conquistato i cuori di un pubblico che l'ha sempre trattata come un'amica, più che come una star. All'epoca del famoso tradimento, infatti, molte donne sono scese, metaforicamente parlando, in campo per sostenerla e proteggerla. Quasi fosse diventata l'emblema di tutte le donne tradite del mondo. E negli anni questo supporto non è mai venuto meno, anzi si è riacceso ad ogni minima speculazione giornalistica.

Basta vedere i social in questi giorni, si sono creati due gruppi ben distinti: chi esulta inneggiando al trionfo del vero amore e chi, con più cinismo, assapora il gusto di una vendetta attesa per anni. I toni sono accesi, proprio come se si parlasse di un'amica o, forse, di se stessi. Certo ad avere la peggio è Angelina Jolie a cui ben pochi riescono a perdonare di aver distrutto una delle coppie più amate di Hollywood.

In realtà è facile comprenderne i motivi. Il matrimonio fra Brad Pitt e Jennifer Aniston ha rappresentato un po' la rivincita delle ragazze semplici, ha permesso loro di fantasticare su un epilogo simile, magari in situazioni quotidiane. Angelina Jolie, così inarrivabile, è stata invece la doccia fredda. La conferma esplicita ad una regola che si sussurra fra donne: “C'è poco da fare con una donna bella e sensuale, vince lei”. Forse nel breve periodo, verrebbe da aggiungere.

Aspettando la conferma dai diretti interessati non ci resta che aspettare ricordando, però, che sono due attori e che a Hollywood un po' di pubblicità non fa mai male.

Specialmente se ci sono dei progetti lavorativi in corso. Lady Gaga e Bradly Cooper insegnano.