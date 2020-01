Giulio e Giulia, a pochi giorni dalla romantica scelta a Uomini e donne, appaiono più felici e complici che mai: è stato Raselli ad aggiornare i fan su come procede la relazione appena nata attraverso uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. I due giovani sembrano al settimo cielo e pare proprio che la dichiarazione dei suoi sentimenti fatta da Giulio in tv alla D'Urso sia stata il preludio di una storia d'amore destinata a durare.

Giulio torna attivo su Instagram

Durante tutto il periodo a Uomini e Donne, il tronista non può utilizzare i social: era da mesi che Giulio Raselli non utilizzava il suo profilo Instagram, ma ieri 22 gennaio è tornato attivo e il primo scatto postato lo vede in dolce compagnia.

'Cominciamo da qui...' è il testo semplice, ma molto significativo che vede il ragazzo piemontese intento a scambiarsi tenerezze con Giulia D'Urso, la ragazza che lo ha fatto capitolare, portandolo a dire di essere addirittura innamorato.

La scelta di Giulio, che non solo ha mandato su tutte le furie la ex corteggiatrice Giovanna Abate, ma ha scatenato i commenti sarcastici di tutti coloro che sono convinti che i due neo-fidanzati si conoscessero già dalla scorsa estate, è stata una delle più romantiche della storia del dating show.

'Ti prego dimmi di sì perché ti amo', ha avuto il coraggio di dire Raselli alla bella Giulia, la quale già da tempo non vedeva l'ora di poter condividere la sua quotidianità con l'ormai ex tronista.

Giulio Raselli e Giulia D'Urso sempre più innamorati

Dopo aver lasciato insieme gli studi Mediaset, Giulio ha postato delle Storie su Instagram che vedevano le sue mani intrecciate a quelle della D'Urso e poi un breve video con quest'ultima, ma lo scatto rappresenta, ai tempi in cui viviamo, un'ulteriore dichiarazione.

Il pubblico di Uomini e Donne non conosce molto l'aspetto romantico del ragazzo, ma Giulio ha stupito tutti e di certo regalerà molte gioie ai fan del programma perché, secondo quanto dichiarato a Witty.tv, le sue intenzioni sono quelle di creare una storia destinata a durare nel tempo.

Anche Giulia pare molto presa e molto probabilmente i telespettatori di Canale 5 avranno modo di vedere i primi passi come coppia dei due, perché la redazione ha fatto una sorpresa all'ex corteggiatrice e all'ex tronista.

Sebbene non sia stato svelato ancora il contenuto di questo regalo, non è escluso che si tratti di un viaggio di coppia con tanto di telecamere al seguito.

Giovanna delusa dalla scelta

Intanto, mentre Giulio e Giulia sono lieti di condividere la loro felicità con i fan, chi resta in silenzio è Giovanna. La ragazza, fortemente delusa da come l'ex tronista si è rivolto a lei durante la scelta, non ha ancora postato nulla sui social, sebbene possa contare sull'appoggio di molti utenti del web. Anche Gianni Sperti e Jack Varone si sono schierati dalla parte della ragazza, che ha sempre mostrato la sua personalità senza filtri.

Il dubbio, e in molti casi la speranza, di coloro che seguono Uomini e Donne è che il silenzio social di Giovanna sia legato alla sua prossima presenza in trasmissione proprio in qualità di tronista. Le prossime registrazioni ci diranno sicuramente di più.