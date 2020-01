Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno deciso di rispondere con una diretta su Instagram a tutti coloro che li stanno accusando di essersi conosciuti prima di Uomini e donne.

Per la precisione la polemica che ha coinvolto il tronista di Valenza, va avanti da quando ha iniziato il percorso nel dating-show di Canale 5. Alcuni telespettatori avevano sospettato che Giulio e Giulia D’Urso si fossero conosciuti a Formentera, mentre i due giovani si trovavano in vacanza.

Giulio Raselli smentisce l’ipotesi di un accordo

In questi giorni gli appassionati di Uomini e Donne non hanno fatto altro che parlare della scelta di Giulio Raselli. Purtroppo, però, il periodo di quiete per il giovane piemontese è durato davvero poco. Giulio e Giulia, dopo essere finiti nel mirino di alcuni 'leoni da tastiera', hanno deciso di fare chiarezza sul pettegolezzo che li ha coinvolti.

Senza troppi giri di parole l’ex tronista ha detto: “La sfatiamo e la chiudiamo la cosa di Formentera”.

Giulio ha spiegato di non avere più il biglietto, poiché lo aveva fatto online. Tuttavia Raselli è stato piuttosto chiaro: “Ragazzi non ci siamo mai conosciuti”. A fargli da eco ci ha pensato la sua fidanzata. Da quanto è emerso durante la diretta Instagram, Giulia si trovava nell’isola iberica dal 4 giugno al 27 luglio; Giulio invece è arrivato a Formentera la sera del 1° agosto.

La coppia, dopo essere stata accusata di aver preso in giro la redazione del dating-show ed i telespettatori, si è difesa.

Il bel piemontese ha spiegato che, essendo sicuro di essere in buona fede, vuole mettere a tacere tutte le malelingue. Giulia allora ha precisato che non è bello ricevere insulti: “Più che altro le persone ci vanno giù pesante”. La bella leccese ha precisato che se avessero avuto un accordo sarebbero stati un po’ più furbi, proprio per evitare le polemiche. Il Raselli allora ha concluso dicendo che la critica va bene, ma solamente quando risulta essere costruttiva.

Giulia D’Urso andrà a convivere con l’ex tronista

Al termine della diretta con i propri fan, Giulio Raselli ha annunciato l’imminente convivenza con la sua fidanzata. Il giovane ha rivelato di aver chiesto a Giulia di seguirlo a Valenza e quest’ultima, senza pensarci due volte, ha accettato la proposta: “Stiamo facendo già tutto”. Infine, a chi ha chiesto all’ex tronista quando ha capito di essersi innamorato della sua corteggiatrice, il diretto interessato ha precisato che è accaduto tutto nell’ultimo periodo, quando i due non si sono visti per un determinato periodo prima della scelta. Ancora una volta Giulio Raselli ha rivelato di provare un forte sentimento verso Giulia D’Urso: “Era talmente tanto grande che quando ero seduto lì, mi sono sentito di dirglielo”.