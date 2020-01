Le anticipazioni della nota soap opera Beautiful presentano diverse novità per i fan affezionati. Nelle prossime puntate che verranno trasmesse in America verrà dato molto spazio alla storia tra Sally e Wyatt Spencer. Quest'ultimo vorrà chiudere definitivamente la relazione, con la Spectra che sarà notevolmente distratta dal suo lavoro e, inizialmente, non si renderà conto delle intenzioni del suo fidanzato. Sally, infatti, giustificherà la sua mancanza di tempo nel dedicarsi alla sua vita privata con gli impegni lavorativi.

Frattanto il giovane Spencer è sempre più convinto che il suo futuro sia vicino a Flo. Quest'ultima verrà ormai accettata da Bill e Donna, dopo aver donato un rene a Katie che le ha salvato la vita.

Sally fa una sorpresa a Wyatt

Nelle future puntate di Beautiful, Wyatt si sentirà libero di riprendere la storia d'amore con Flo, dopo che quest'ultima avrà donato un rene a sua zia Katie, salvandole la vita. Il giovane Spencer sarà assai commosso dal gesto della Fulton e, spinto anche da sua madre, inizierà a riavvicinarsi a lei.

Wyatt, però, prima di intraprendere una nuova relazione deve lasciare la Spectra, così decide di confessarle tutta la verità riguardo i suoi sentimenti. Nel frattempo Sally che è ovviamente ignara di tutta la situazione, aveva organizzato una sorpresa sexy per il suo fidanzato facendosi trovare in lingerie, Wyatt inizialmente sarà addolcito dalla situazione e non saprà se confessare la verità. Poco dopo si farà coraggio e rivelerà a Sally di essere ancora innamorato di Flo.

Le parole del fidanzato ovviamente la sconvolgono, la Spectra si ritroverà a vivere l'ennesimo rifiuto e non la prenderà affatto bene. Così, successivamente, si recherà da Flo e le intimerà di non immischiarsi più tra lei e Wyatt.

Sally si confida con Katie

Sally sarà inoltre colta improvvisamente da alcuni strani sintomi e non si sentirà molto bene, così dovrà eseguire alcuni accertamenti medici. Successivamente la Spectra incontrerà Katie e le confiderà le sue ultime vicissitudini.

Più tardi Katie si confronterà anche con Wyatt, al quale darà degli ottimi consigl.

In streaming online gli episodi di Beautiful

Relativamente alle puntate italiane di Beautiful, per chi si fosse perso qualcosa è possibile guardare in streaming online quelle già andate in onda in tv, registrandosi gratuitamente sul sito MediasetPlay.it. Oltre agli episodi della soap americana, sull'apposita piattaforma si possono trovare alcuni video relativi alle trame e agli spoiler.