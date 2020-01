Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole in programma dal 19 al 24 gennaio su Canale 5 annunciano importanti novità. Scendendo nel dettaglio, Filippo Sartori sentirà la mancanza di Serena e Irene. Samuel, invece, cercherà di fare ritornare il sorriso ad Arianna. Infine, Angela inizierà a capire il motivo dei problemi scolastici di Bianca.

Giulia teme di aver offeso Marcello

Le anticipazioni riguardanti Upas, attinenti agli episodi trasmessi da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio su Rai 3, rivelano che, dopo lo scontro con Fabrizio e Sebastiano, Marina entrerà in una crisi profonda che avrà delle ripercussioni sul lavoro.

A quel punto Roberto incomincerà a essere molto preoccupato, per questo motivo cercherà di capire cosa possa essere accaduto. Intanto Giulia si sfogherà con Ornella in quanto avrà paura di aver offeso Marcello. Rosella e Silvia decideranno di prendere provvedimenti sulla crisi tra Teresa e Otello, mentre quest’ultimo troverà alloggio lontano da Palazzo Palladini. Determinato a mostrare alla Giordano la sincerità dei suoi sentimenti, Rosato prenderà un'incredibile decisione.

Marina deve prendere una decisione

Ma non saranno le uniche novità, in quanto le trame di Upas in programmazione fino al 24 gennaio rivelano che Franco e Angela continueranno a litigare riguardo alla vicenda di far affiancare Bianca da un'insegnante privata. Dopo aver ricevuto una chiamata che non si aspettava, Arianna inizierà a soffrire sempre di più per lontananza di Andrea. Giulia incomincerà a essere seriamente preoccupata per il prolungato silenzio di Marcello. Otello, dopo aver fatto la pace con Renato, sembrerà essere disposto a mettere da parte le incomprensioni legate al rapporto a distanza con Teresa. In seguito ad aver scoperto tutta la verità su Fabrizio, Marina dovrà prendere un'importante decisione. Nel frattempo la figlia dei coniugi Boschi vivrà una brutta giornata a scuola.

Serena fa un incontro inaspettato

Nelle episodi di Upas in onda prossima settimana, vedremo inoltre che Giulia apparirà sempre più interessata da Marcello: proprio in questa occasione la donna finirà per commettere inconsapevolmente un passo falso. Intanto Filippo sentirà la mancanza di Serena e Irene, ragion per cui e cercherà di trovare una soluzione. I problemi scolastici di Bianca sembreranno non avere una fine, anche se Angela inizierà a intravedere la reale motivazione. Notando la malinconia di Arianna, Samuel troverà il metodo per ritornare a sorridere. Nel frattempo Sartori aspetterà con agitazione il rientro a Napoli della figlia e della la moglie, mentre quest'ultima farà un incontro inaspettato. Dopo la riunione con la Gagliardi, in cui la maestra esprimerà delle riserve su Franco, Angela dovrà scegliere come agire.

Per finire, Patrizio sarà ai ferri corti con Samuel e sembrerà difficile che tra loro si possa arrivare ad un accordo.