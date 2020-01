Nuove ed appassionanti puntate di Una vita attendono i telespettatori da domenica 26 a venerdì 31 gennaio, dove vi saranno clamorosi risvolti nel rapporto tra padre Telmo Martinez e Lucia Alvarado. Finalmente, l'attrazione tra i due culminerà con un bacio appassionato, anche se le conseguenze saranno inaspettate. Il parroco infatti, in preda ai sensi di colpa, comincerà a digiunare e ad auto flagellarsi la schiena. Per Lolita invece, sembreranno arrivare buone notizie grazie a Casilda, la quale riuscirà a farsi baciare da Ceferino.

Anticipazioni Una vita al 31 gennaio: Lucia e Telmo cedono all'attrazione e si baciano

Già da tempo, i fan di Una vita hanno notato la forte attrazione tra padre Telmo e Lucia i quali, dopo quanto accaduto a Celia e Felipe, si sono molto riavvicinati, tanto da passare molto tempo insieme. Dopo aver annullato il fidanzamento con Samuel, la Alvarado sarà sempre più confusa sui suoi sentimenti e, anche Celia noterà lo strano comportamento della cugina, arrivando a pensare che la giovane si sia innamorata di un altro uomo.

Intanto Casilda, dopo aver accettato di aiutare Lolita a liberarsi di Ceferino, si sostituirà a lei e si presenterà ad un appuntamento con l'uomo, nel tentativo di farsi baciare. Lucia nel frattempo, troverà la donna del ritratto e deciderà di incontrarla. Subito dopo, andrà a casa di padre Telmo raccontandogli quanto scoperto sul quadro. Mentre saranno intenti a parlare, l'attrazione tra i due sfocerà in un bacio appassionato.

Una vita, spoiler: padre Martinez si auto flagella in preda ai sensi di colpa

Le anticipazioni di Una vita relative alle prossime puntate, svelano che, dopo essersi scambiati il bacio, sia Lucia che Telmo saranno in preda ai sensi di colpa. Mentre la Alvarado si rinchiuderà in camera sua a piangere, il Martinez si rifugerà in canonica a meditare, dicendo ad Ursula di voler trascorrere il Natale digiunando.

Samuel nel frattempo, ignaro di quanto sta accadendo tra Telmo e Lucia, sarà in viaggio per Segovia, dove riuscirà a rintracciare Fra Guillermo, il mentore del Martinez ai tempi del suo ingresso in seminario. La Alvardo e il parroco invece, dopo il bacio proibito, cercheranno di evitarsi, anche se la giovane sarà molto preoccupata per lui. Telmo infatti comincerà ad auto flagellarsi la schiena.

Trame Una vita, 26-31 gennaio: Telmo ritrova fra Guillermo, Casilda e Ceferino si baciano

Gli spoiler di Una vita svelano inoltre che, per Lolita e Antonito, si starà avvicinando la fine della maledizione di Cabrahigo. Casilda infatti, riuscirà a farsi baciare da Ceferino, interrompendo quindi la bizzarra usanza del paese natale di Lolita la quale, sarà libera di sposare il Palacios. Lucia invece, comunicherà a Samuel di voler restituire il ritratto alla legittima proprietaria, mentre ad Acacias farà il suo arrivo Fra Guillermo.

L'uomo sarà accolto con sollievo da padre Telmo, il quale riuscirà a confessare al suo mentore di aver ceduto all'attrazione per Lucia.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di Una vita, in onda dal 26 al 31 gennaio prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.