Si rinnova anche questa settimana su Rai l'appuntamento con la serie televisiva spagnola "Il molo rosso 2", nota in patria con il titolo di "El embarcadero 2". Il 14 gennaio, infatti, è stata trasmessa su Rai 2 la seconda puntata della nuova stagione in cui Alejandra verrà a sapere che Oscar possedeva un quadro in cui era appuntata la contabilità dei locali di Fran. Da segnalare che da questa settimana in poi le puntate de "Il Molo rosso 2" verranno trasmesse non più in prima serata ma in seconda a partire dalle ore 23.30.

Per tutti quelli che non avranno modo di guardare la seconda puntata in diretta, sarà disponibile la replica sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere la replica online della seconda puntata

Nello specifico, si segnala che la replica del secondo appuntamento de "Il molo rosso 2" sarà disponibile soltanto online sul sito on demand Rai Play. Il sito in questione, infatti, possiede una pagina dedicata alla serie spagnola in cui sono presenti le repliche della prima stagione a cui si aggiungeranno quelle della seconda, mano a mano che verranno trasmessi in televisione settimana dopo settimana.

Da non dimenticare che, per guardare le repliche è necessario registrarsi gratuitamente al sito attraverso la sua homepage e scaricare l'applicazione omonima da installare sui dispositivi mobili.

La trama

La trama della seconda puntata ci segnala che Fran rivelerà ad Alejandra che in passato Oscar era entrato in possesso di quaderno di colore azzurro su cui è annotata tutta la contabilità dei locali di Andres. Poco dopo, l'uomo confesserà alla vedova di essere innamorato di lei e di non riuscire più a nascondere i suoi sentimenti. Nonostante la dichiarazione di Fran però, Alejandra non riuscirà a dare molta importanza alle sue parole, perché troppo concentrata a ripensare alla notte d'amore che ha trascorso con Veronica e al tenente Conrado. Quest'ultimo, nel frattempo, si rivelerà essere un uomo pieno di sorprese soprattutto dopo che Alejandra gli consegnerà il quaderno azzurro con gli appunti di Oscar dopo averlo ritrovato per caso.

Info sulla serie

"Il Molo rosso 2" arriva in Italia dopo aver registrato un discreto successo di pubblico in Spagna. Nel secondo ciclo di episodi ritroviamo Alvaro Morte nei panni di Oscar, Irene Arcos in quelli di Veronica e Veronica Sanchez nelle vesti di Alejandra. Agli interpreti appena citati si aggiungono anche Roberto Enriquez (Conrado), Marta Milans (Katia) e Jodit Ampudia (Ada). Il regista Jesus Colmenar, lo sceneggiatore Ester Martinez Lobato ed il creatore Alex Spina sono gli stessi della famosa Serie TV "La casa di carta". La seconda stagione, esattamente come la prima, avrà 8 episodi che saranno trasmessi in Italia in 4 puntate della durata di 100 minuti cadauno.