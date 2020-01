Un posto al sole, la soap opera ambientata interamente a Napoli, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai3. Gli spoiler delle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020 svelano che Franco Boschi si scontrerà duramente con la Gagliardi, la maestra della piccola Bianca. Mia Parisi e Carla, invece, proveranno di consolidare il loro legame di parentela. Infine il matrimonio di Serena e Filippo vivrà nuovamente momenti di crisi.

Un posto al sole, puntate settimanali 6-10 gennaio: Serena obbliga Filippo a raccontare la verità

Le anticipazioni di Un posto al sole (Upas), in programmazione dal 6 al 10 gennaio su Rai 3, svelano svariati colpi di scena. Scendendo nei dettagli, l'atteggiamento di Filippo susciterà i dubbi di Serena. Per questa ragione, la Cirillo inizierà a investigare sul suo consorte e Viviana. Nel frattempo Mia e Carla concederanno una nuova occasione al loro legame di parentela. D'altro canto, anche Vittorio sarà felicissimo all'idea che Alex possa ritornare a lavorare al Vulcano.

Raffaele, al contrario, cercherà di far fare la pace a Otello e Renato, anche se sarà un compito piuttosto difficile. Intanto Serena sceglierà di confrontarsi con il suo amato. In questa occasione, il Sartori sarà obbligato a confessare tutta la verità sul rapporto con la nuova cliente del B&B. Silvia e Arianna faranno una proposta di lavoro molto importante a Patrizio. Quest'ultimo, però, domanderà uno stipendio alto per rientrare a fare lo chef nel loro bar. Per questa ragione, qualcuno proverà a intervenire per calmare gli animi. Infine, Otello continuerà a essere sicuro della sua scelta, tant'è da non voler perdonare Renato.

I coniugi Sartori in crisi, Franco si scontra con la Gagliardi

Le trame di Un posto al sole, in onda questa settimana su Rai 3 (6-10 gennaio), annunciano che Filippo rimarrà disorientato dalla decisione presa da Serena, mentre l'intervento di Vittorio metterà a repentaglio il rientro di Patrizio nella cucina del Vulcano.

Nello stesso momento, Giulia sarà sempre più presa dall'amicizia nata sui social con Marcello. Bianca avrà ancora molti problemi a scuola, tant'è da fare preoccupare tantissimo Franco. Infatti quest'ultimo intuirà che sua figlia è spaventata dal giudizio della maestra. Intanto, la Cirillo sarà determinata a non avere alcun riavvicinamento con suo marito, tanto che a pagarne le conseguenze sarà Irene. Ai cantieri, Roberto e Mariana proveranno di risolvere la grave crisi economica. A proposito, l'imprenditrice sarà molto ansiosa per via di alcuni traffici loschi, che rischieranno di mettere in cattiva luce il marchio della sua società. Successivamente, alla Giordano verrà fatta una proposta che gli farà cambiare completamente idea. Nel frattempo Boschi andrà a scuola: qui avrà un duro scontro con la maestra di Bianca.

Per questa ragione, Angela proverà a convincerlo a domandare scusa alla Gagliardi. Per finire, Niko vedrà Beatrice, alla quale chiederà delle informazioni su Aldo Leone.