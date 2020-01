Barbara D'Urso starebbe per mettere a segno un vero e proprio "colpaccio": stando a quello che ha raccontato "Dagospia" nelle ultime ore, pare che tra gli ospiti della prossima puntata di "Live" ci sarà anche il "latitante" Luigi Mario Favoloso. Il blog di Roberto D'Agostino, infatti, sostiene che sarebbero tuttora in corso le scelte da parte di Mediaset per stabilire quali personaggi contrapporre al napoletano nell'ormai celebre gioco delle cinque sfere.

Anticipazioni 'Live': Barbara D'Urso potrebbe intervistare Favoloso

La puntata di "Live" di domenica prossima, potrebbe regalare ai telespettatori un inaspettato colpo di scena: stando all'indiscrezione che impazza in rete nelle ultime ore, sembra proprio che Barbara D'Urso sia riuscita ad avere tra i suoi ospiti uno dei personaggi più chiacchierati del momento.

'Dagospia', infatti, sostiene che a prendere parte alla diretta del talk show del 26 gennaio, sarà anche Luigi Mario Favoloso.

A circa un mese dalla sua ultima apparizione pubblica, il napoletano starebbe per tornare in televisione per raccontare cosa gli sia successo, perché sia stato latitante per così tanto tempo e quali siano le ragioni della sua "fuga".

Sul blog di Roberto D'Agostino, inoltre, si legge che l'ex di Nina Moric dovrebbe essere sia intervistato dalla conduttrice che confrontarsi con i cinque "sferati", ovvero i personaggi famosi che hanno delle cose da recriminargli o chiedergli: in queste ore pare che Mediaset stia scegliendo chi contrapporre a Favoloso nel lungo blocco a lui interamente dedicato.

Gli aggiornamenti di Barbara D'Urso su Favoloso

Sebbene della sparizione di Favoloso abbiano parlato tutti i giornali e le televisioni, la persona più informata su questa storia è sempre stata Barbara D'Urso. La presentatrice, infatti, ogni giorno a Pomeriggio 5 si occupa di questa vicenda, regalando ai suoi telespettatori interessanti aggiornamenti in primo luogo sul buono stato di salute di Luigi Mario e poi su dove si trovi attualmente.

Qualche giorno fa, la conduttrice Mediaset ha informato il suo pubblico di aver parlato a lungo al telefono con l'ex di Nina Moric: lui le ha confessato i motivi per i quali ha lasciato l'Italia (che non sono ancora stai resi pubblico per suo volere) ed ha promesso che prima o poi tornerà per raccontare la sua verità.

Barbara, inoltre, ha anche raccolto lo sfogo toccante della modella croata sulle violenze fisiche e psicologiche che sostiene di aver ricevuto da parte dell'ormai ex compagno che, sempre nel colloquio telefonico con la D'Urso, ha negato tutto categoricamente.

Favoloso prima in Svizzera e poi in Armenia: le news di Barbara D'Urso

In attesa di un'eventuale conferma sull'ospitata di Luigi Favoloso a "Live" domenica 26 gennaio, Barbara D'Urso ha regalato ai telespettatori di Pomeriggio 5 un'interessante notizia a riguardo. Nel corso della puntata che è andata in onda in diretta oggi, 23 gennaio, la presentatrice ha fatto sapere che l'ex di Nina Moric non si trova più in Svizzera come ha documentato l'ultimo numero del settimanale "Chi".

Il napoletano, paparazzato qualche giorno fa in un bar di Locarno, in queste ore si sarebbe spostato in un altro posto: l'Armenia.

Non si sa ancora se il ragazzo intenda tornare in Italia a breve per spiegare le ragioni di questa latitanza che dura da circa un mese e, soprattutto, per difendersi dalle pesanti accuse che gli ha lanciato l'ex fidanzata in tv: oltre ad alzarle su di lei, la Moric ha sostenuto che Favoloso avrebbe alzato le mani anche su suo figlio Carlos Maria, l'adolescente nato dall'amore tra lei e Fabrizio Corona.