Si è tenuta ieri, 8 gennaio, una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, ampiamente dedicata alle vicende di Armando Incarnato. Quest'ultimo, nel corso del precedente appuntamento, era stato protagonista di una segnalazione, secondo la quale lui avrebbe continuato a frequentare una donna fuori dal programma. Dopo essersi difeso nei social network, il cavaliere napoletano ha deciso di mostrarsi nuovamente in trasmissione per smentire tale indiscrezione portata alla luce da Gianni Sperti.

E per raggiungere il suo scopo, ha portato con sé Jeannette, la persona che ha presentato come la sua ex fidanzata. Incarnato ha quindi chiarito le modalità del loro rapporto anche se le sue parole non hanno pienamente convinto lo stesso opinionista del programma.

Uomini e donne registrazione 8 gennaio: il rapporto di Armando e Jeannette

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e donne dell'8 gennaio, durante la quale Armando ha provato a smentire le voci riguardanti il rapporto con Jeannette.

Quest'ultima, presente in qualità di testimone, ha confermato come la loro storia sia finita da tempo. Ed infatti, a suo dire, le foto portate alla ribalta qualche giorno prima, risalirebbero addirittura al 2014. Incarnato ha spiegato di avere frequentato anche un'altra donna, che aveva gravi problemi di salute. Poi è arrivata Jeannette: con lei non ha funzionato anche se, ancora oggi, la signora continua a lavorare per Armando nel suo negozio di parrucchiere. Si è anche discusso delle critiche che la presunta ex fidanzata di Incarnato ha rivolto via social contro Veronica Ursida. Il cavaliere è stato accusato di non avere difeso la dama del Trono Over ma di avere preso le parti proprio di Jeannette.

Trono Over anticipazioni: Veronica vuole frequentare ancora Armando

Nella registrazione di Uomini e donne, ampiamente dedicata ad Armando Incarnato, Veronica non è sembrata particolarmente preoccupata delle polemiche riguardanti Jeannette e delle accuse espresse nei social network.

Al contrario, la Ursida ha confermato il proprio interesse per il cavaliere napoletano, precisando di voler continuare a frequentarlo per conoscerlo meglio. Le sue parole non hanno affatto convinto Gianni Sperti. L'opinionista ha espresso dei dubbi in merito ad un possibile accordo tra la dama e Armando, dato che solo qualche settimana prima lei aveva deciso di chiudere con Luca per un fatto di poco conto. Sperti ha chiesto di vedere i cellulari di Veronica e Armando per scovare eventuali messaggi compromettenti ma non ha trovato nulla in grado di confermare la sua ipotesi.