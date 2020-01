Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 27 al 31 gennaio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Filippo Sartori, deciso a riconquistare sua moglie, diventerà geloso della ritrovata complicità tra lei e Leonardo. Giulia resterà vittima della trappola di Marcello ma, ciononostante, continuerà a prestargli il suo aiuto incurante delle ripercussioni del suo comportamento.

Patrizio cercherà di allontanare Samuel dal Vulcano per favorire Diego nella ricerca di un nuovo lavoro.

Marina si riavvicinerà a Roberto

Marina e Fabrizio avranno numerose occasioni per vedersi dopo il loro ultimo scontro, la donna però cercherà nuovamente l'appoggio di Ferri mentre Rosato tenterà in tutti i modi di riconquistarla. La sorpresa organizzata da Filippo per sua figlia e sua moglie, non avrà l'esito da lui sperato. Raffaele Giordano comincerà a preoccuparsi per lo stato mentale di Renato Poggi, abbandonato prima da Nadia e poi anche da Otello.

Serena in difficoltà con suo marito

Serena comincerà a fare fatica nel doversi giustificare ogni volta con Filippo per i suoi comportamenti. L'uomo infatti, accecato dalla gelosia finirà per prendere una inaspettata decisione. Angela inizierà a preoccuparsi per sua madre e per il suo atteggiamento nei confronti di Marcello, il quale continuerà a manipolarla abilmente. Roberto Ferri, deciso ad aiutare Marina, comincerà a capire che tra la donna e Fabrizio Rosato i problemi non sono solo di natura sentimentale, ma riguardanti anche la sfera professionale.

Giulia abilmente manipolata dal suo amato

Nonostante Giulia si renda conto della cattiva fede di Marcello, continuerà comunque ad aiutarlo. Filippo cercherà in tutti i modi di riconquistare Serena ignorando che Leonardo stia approfittando della sua crisi matrimoniale per farsi avanti con la donna.

Patrizio entrerà in soccorso di Diego

Deciso ad aiutare suo fratello a trovare un nuovo lavoro, Patrizio escogiterà un sistema per allontanare Samuel dal Vulcano e comincerà a metterlo sotto torchio pur di farlo crollare.

Qualcuno però interverrà facendolo riflettere sul suo comportamento sleale. Angela, decisa ad aiutare Bianca, si recherà dal preside della scuola per mettere fine ai problemi che da tempo affliggono la sua bambina. La Signora Poggi invece apparirà completamente plagiata dal Sermonti e incapace di ragionare razionalmente. Leonardo farà una sorprendente proposta a Serena Cirillo che farà vacillare la sua armonia familiare con la piccola Irene.

Angela scoprirà da Franco e Bianca di un accadimento al di fuori della scuola che avrà delle ripercussioni del tutto impreviste. Samuel Piccirillo verrà ingaggiato per un concerto a cui sarà interessata a partecipare anche Arianna. Una sorpresa inaspettata però, cambierà il corso degli eventi.