Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea 'Un posto al sole'. Nel corso della settimana che andrà dal 20 al 24 gennaio, saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina, dopo un acceso scontro con Sebastiano e Fabrizio, verrà a conoscenza della dolorosa verità che il suo compagno nasconde da tempo. Per Giulia arriveranno momenti difficili, infatti, la donna si lascerà coinvolgere sempre di più da Marcello e dal suo comportamento poco chiaro.

Angela e Franco continueranno a litigare a causa dei problemi scolastici di Bianca. Anche per Filippo e Serena la tranquillità sembrerà essere davvero lontana.

Marina entrerà in crisi

In seguito a un duro scontro con il suo compagno e lo zio, Sebastiano, la Giordano precipiterà in uno stato di crisi profonda che avrà delle ripercussioni gravi anche sul lavoro. Il suo stato finirà per allarmare anche Roberto Ferri che cercherà di capire il motivo del suo strano atteggiamento. Giulia comincerà seriamente a preoccuparsi di aver offeso Marcello e ne parlerà con Ornella.

Otello troverà finalmente una sistemazione ma Silvia e Rossella decideranno di intervenire per far risanare la crisi tra l'uomo e sua moglie.

I coniugi Boschi continueranno a litigare

Deciso a dimostrarle il suo reale interesse, Fabrizio prenderà una decisione del tutto inattesa pur di riconquistare Marina. Tra Franco e Angela continueranno gli screzi in merito alle decisioni da prendere riguardo l'assunzione di un insegnante privato per Bianca. La Poggi intanto comincerà a preoccuparsi per il prolungato silenzio di Marcello. Otello Testa riuscirà finalmente ad appianare i suoi screzi con il Dottor Poggi e a sorpresa riuscirà anche a mettere in chiaro il rapporto con sua moglie.

Arianna comincerà a sentire la mancanza di Andrea

Dopo una telefonata con suo marito, Arianna comincerà a mostrare i primi cenni di tristezza legati alla lontanaza.

Giulia si lascerà prendere totalmente dal suo nuovo compagno mentre sua nipote dovrà affrontare dei momenti piuttosto difficili a scuola. Marina scoprirà la verità in merito alla dinamica dell'incidente che causò la morte del padre del suo compagno. Angela invece comincerà a capire la causa dei problemi scolastici di sua figlia mentre sua madre sembrerà pronta a compiere un passo falso pur di riconquistare il suo amato.

Samuel consolerà Arianna

Per Filippo risulterà sempre più complicato stare lontano dalla sua famiglia. Samuel colpito dalla tristezza della Landi, studierà un modo per farle tornare il sorriso. Serena, durante il suo viaggio di ritorno da Berlino con Irene, farà un incontro del tutto inaspettato. Angela, dopo un confronto con l'insegnante di Bianca, sarà costretta a prendere una dura decisione.

Tra Patrizio e Samuel le cose andranno sempre peggio e raggiungere un compromesso risulterà estremamente difficile.