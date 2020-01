Sabato 25 gennaio, dalle ore 16:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Lo show, condotto da Silvia Toffanin dall'oramai lontano 2006, è diventato una garanzia di ascolti per Mediaset: anche lo scorso sabato ha ottenuto un audience pari a 3,1 milioni di spettatori nella prima parte e di 2,6 milioni di telespettatori nella seconda parte, per uno share medio del 19,5%. Ascolti molto alti, che hanno permesso a Canale 5 di battere la concorrenza.

Come in ogni puntata, anche nella prossima la Toffanin potrà contare su numerosi ospiti; molta attesa per Paola Cortellesi, attrice amatissima dal pubblico.

Verissimo, la Cortellesi parlerà del film 'Figli'

Paola Cortellesi sarà dunque tra gli ospiti di Verissimo [VIDEO], nel corso dell'intervista a Silvia Toffanin l'argomento principale sarà senza dubbio quello relativo a 'Figli', film uscito il 23 gennaio e che vede la Cortellesi protagonista. La Cortellesi interpreterà il ruolo di Sara, sposata con il marito Nicola (Valerio Mastandrea) e insieme genitori della piccola Anna, di sei anni. La famiglia è unita e felice, fino a quando l'arrivo del secondo figlio Pietro scombina tutti i piani, svelando crepe e incomprensioni tragicomiche all'interno del nucleo familiare.

Il film ha la sceneggiatura del compianto Mattia Torre, che non ha potuto dirigere il film a causa della sua scomparsa avvenuta lo scorso luglio a causa di un tumore. Un elemento di interesse ulteriore nella pellicola è il fatto che i due attori protagonisti sono stati per un periodo in passato fidanzati anche nella vita reale; è probabile che anche di questo aspetto si parlerà nel corso dell'intervista di Verissimo.

Verissimo, tra gli ospiti anche Aldo, Giovanni e Giacomo

Ma Paola Cortellesi non sarà l'unica attrice presente a Verissimo nella prossima puntata; Silvia Toffanin intervisterà anche Aldo, Giovanni e Giacomo. Il trio comico, formato nel 1991, presenteranno al grande pubblico il loro nuovo film intitolato 'Odio l'estate', nelle sale italiane a partire dal prossimo 30 gennaio.

Nel film i tre protagonisti inizialmente non si conoscono, ma per errore prenotano la stessa casa per passare le vacanze estive; da questo errore parte una convivenza forzata, che mette in rilievo gli aspetti più scomodi dei tre personaggi (c'è chi è molto preciso e sta per fallire insieme alla sua azienda, vi è chi non ha voglia di lavorare ed è ipocondriaco e c'è chi invece è una persona di successo ma alle prese con i problemi di un figlio in età preadolescenziale) e che darà vita a una serie di gag comiche.

L'ultimo film che ha visto come protagonista il trio comico fu nel 2016: 'Fuga da Reuma Park'.

Verissimo, gli altri ospiti

Secondo quanto emerso dalle Anticipazioni Tv, saranno molti altri gli ospiti che si avvicenderanno nel corso delle quasi tre ore di programma; attesa in studio la ballerina Eleonora Abbagnato, che dal 2015 dirige il corpo di balle del Teatro dell'Opera di Roma. Per l'artista il 2019 è stato un complicato, a causa delle accuse di alcuni suoi allievi di comportamenti poco rispettosi e della decisione arrivata lo scorso dicembre di lasciare l'Opera di Parigi.

Sarà presente poi anche Valeria Marini: la showgirl sarda parlerà in tv dopo che alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip (su tutti Antonio Zequila e Antonella Elia) l'hanno duramente criticata.

Altra intervista sarà con Eleonora Pedron, Miss Italia nel 2002 e prossima a condurre il programma 'Belli dentro, belli fuori' su La7. Infine molto atteso sarà il ritorno di Giulia De Lellis: l'influencer italiana (su Instagram può vantare quasi 4 milioni e mezzo di follower) parlerà della sua storia d'amore con il pilota motociclistico Andrea Iannone.

Verissimo sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.